Con una capacidad cercana a los 65.000 espectadores tras su ampliación, el Metropolitano tendrá por primera vez ese aforo completo desde las obras. A partir de la cantidad de entradas vendidas y las proyecciones sobre el público local, se estima que entre el 70 y el 80% de las tribunas estarán ocupadas por hinchas Xeneizes, una proporción que convertirá al estadio en una suerte de Bombonera colombiana.

La movilización también tendrá un impacto importante en la ciudad. Las autoridades y el sector turístico esperan una ocupación hotelera total durante el fin de semana, mientras que la terminal de transporte proyectó un movimiento cercano a los 100.000 pasajeros entre el 19 y el 22 de noviembre, más del doble de lo habitual para un fin de semana. Además, la Conmebol calculó que la final generará un impacto económico de unos 60 millones de dólares.

Así, Boca ya ganó una pulseada importante antes de salir a la cancha. Mientras sus hinchas agotaron las localidades asignadas y movilizaron a decenas de miles de personas hasta Colombia, Atlético Mineiro tendrá una presencia mucho menor en las tribunas. Este sábado, desde las 19.30 de Argentina, el equipo brasileño deberá jugar una final continental en un estadio que promete teñirse mayoritariamente de azul y oro.