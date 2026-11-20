Los hinchas de Boca consiguieron alrededor de 40.000 tickets para la definición de la Copa Sudamericana, contra apenas 8.000 del equipo brasileño, y se espera que entre el 80% del estadio sea azul y oro.
Boca tendrá un respaldo multitudinario en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y se espera que el Estadio Metropolitano de Barranquilla esté repleto de hinchas Xeneizes. La diferencia en la venta de entradas entre ambos equipos es contundente, ya que los simpatizantes del conjunto argentino consiguieron alrededor de 40.000 localidades, mientras que los brasileños adquirieron cerca de 8.000. De esta manera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena afrontará la definición con una marcada mayoría en las tribunas.
La Conmebol había asignado 12.000 populares para cada finalista, con un valor de 90 dólares, sin embargo, la respuesta de los hinchas fue muy diferente. Boca agotó hace tiempo todas las localidades disponibles en el Sector Norte, mientras que Atlético Mineiro todavía no completó el Sector Sur, en medio de un presente futbolístico complicado para el equipo de Eduardo Domínguez.
La diferencia también se refleja en la distribución de las plateas, cuyos precios fueron de 180 dólares para la categoría 2 y 250 para la categoría 1. Esas localidades fueron adquiridas mayoritariamente por público colombiano y, según las estimaciones previas, también habría una importante presencia de simpatizantes locales identificados con Boca, lo que ampliará todavía más la diferencia entre ambas parcialidades.
El movimiento de hinchas argentinos forma parte de una convocatoria internacional de gran escala. Migración Colombia proyectó la llegada de aproximadamente 58.000 turistas extranjeros al país entre el 18 y el 23 de noviembre por la final, con unos 40.000 simpatizantes de Boca entre ellos. El mayor flujo de visitantes se concentró entre el jueves 19 y este viernes 20, con el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla como principal punto de ingreso.
Con una capacidad cercana a los 65.000 espectadores tras su ampliación, el Metropolitano tendrá por primera vez ese aforo completo desde las obras. A partir de la cantidad de entradas vendidas y las proyecciones sobre el público local, se estima que entre el 70 y el 80% de las tribunas estarán ocupadas por hinchas Xeneizes, una proporción que convertirá al estadio en una suerte de Bombonera colombiana.
La movilización también tendrá un impacto importante en la ciudad. Las autoridades y el sector turístico esperan una ocupación hotelera total durante el fin de semana, mientras que la terminal de transporte proyectó un movimiento cercano a los 100.000 pasajeros entre el 19 y el 22 de noviembre, más del doble de lo habitual para un fin de semana. Además, la Conmebol calculó que la final generará un impacto económico de unos 60 millones de dólares.
Así, Boca ya ganó una pulseada importante antes de salir a la cancha. Mientras sus hinchas agotaron las localidades asignadas y movilizaron a decenas de miles de personas hasta Colombia, Atlético Mineiro tendrá una presencia mucho menor en las tribunas. Este sábado, desde las 19.30 de Argentina, el equipo brasileño deberá jugar una final continental en un estadio que promete teñirse mayoritariamente de azul y oro.
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