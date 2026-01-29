Cerró el mercado de pases: altas y bajas de los cinco grandes y los pases destacados en Primera División

BOCA

Si bien comenzó tarde y estuvo marcado por algunas negativas al principio como Marino Hinestroza y Alexis Cuello, el Xeneize terminó sumando a Ángel Romero, libre de Corinthians, como apuesta ofensiva inmediata y concretó una de las transferencias más resonantes con la llegada de Santiago Ascacibar desde Estudiantes. En cuanto a las salidas, se dieron las desvinculaciones de, entre otros, Frank Fabra y Luis Advíncula, quien rescindió contrato y regresó a Alianza Lima.

Boca, con Riquelme a la cabeza, presentó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero

River

El Millonario fue uno de los clubes más activos: apostó fuerte al mediocampo con las incorporaciones de Fausto Vera (a préstamo desde Atlético Mineiro) y Aníbal Moreno (Palmeiras), además del regreso de Tomás Galván tras su paso por Vélez.

También sumó a Matías Viña desde Flamengo y cerró un acuerdo destacado por Kendry Páez, joya ecuatoriana que llega a préstamo desde Chelsea. En contrapartida, se produjeron salidas importantes como las de Milton Casco, Ignacio Fernández (a Gimnasia), Enzo Pérez (a Argentinos) y Miguel Borja, todos en condición de libres.

Independiente

En un mercado austero, Independiente apuntó a oportunidades y se reforzó con experiencia y jerarquía. Regresó Juan Manuel Fedorco desde Puebla, mientras que llegaron Ignacio Malcorra, libre tras su paso por Rosario Central, y Santiago Arias, quien arribó desde Bahía de Brasil. El Rojo buscó equilibrar el plantel tras un 2025 irregular.

El contrato del volante tendrá un sueldo compuesto por sumas fijas y otra parte por productividad.

Racing

La Academia apostó fuerte a nombres jóvenes y proyección internacional: incorporó a Valentín Carboni a préstamo desde Inter, sumó a Matko Miljevic desde Huracán y a Damián Pizarro, cedido por Udinese. Además, compró el pase de Ezequiel Cannavo a Defensa y Justicia, reforzando una zona defensiva que fue uno de los puntos débiles del cierre de 2025.

San Lorenzo

Por su parte, San Lorenzo tuvo un mercado similar al del Rojo, llegaron Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez, Mathías De Ritis, Gonzalo Ábrego y uno de los más comentados: Luciano Vietto, libre tras su paso por Racing. El Ciclón buscó alternativas en todas las líneas para afrontar un semestre exigente.

Pases destacados de otros equipos de Primera División

Más allá de los grandes, otros clubes también sacudieron el mercado de pases. Tigre sorprendió con la llegada de Gonzalo “Pity” Martínez, además de comprar el pase de Ignacio Russo, renovar el préstamo de Jabes Saralegui y sumar en la misma condición a Santiago López. Belgrano, en tanto, concretó dos regresos de jerarquía internacional con Emiliano Rigoni y Franco "el Mudo" Vázquez, ambos libres, apuntando a ser protagonista en el Apertura.