Cerró el mercado de pases: altas y bajas de los cinco grandes y los pases destacados en Primera División

Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo finalizaron un mercado intenso con regresos, apuestas fuertes y salidas de peso. Además, varios clubes concretaron incorporaciones resonantes para el Torneo Apertura.
El mercado de pases de verano en el fútbol argentino llegó oficialmente a su fin. Los clubes de la Liga Profesional cerraron sus planteles para el primer semestre de competencia, con la salvedad de poder incorporar jugadores libres y los posibles reemplazos por ventas o préstamos al exterior, que podrán realizarse hasta el 31 de marzo. En ese contexto, los cinco grandes fueron protagonistas, aunque también hubo movimientos relevantes en otros equipos.
Si bien comenzó tarde y estuvo marcado por algunas negativas al principio como Marino Hinestroza y Alexis Cuello, el Xeneize terminó sumando a Ángel Romero, libre de Corinthians, como apuesta ofensiva inmediata y concretó una de las transferencias más resonantes con la llegada de Santiago Ascacibar desde Estudiantes. En cuanto a las salidas, se dieron las desvinculaciones de, entre otros, Frank Fabra y Luis Advíncula, quien rescindió contrato y regresó a Alianza Lima.
El Millonario fue uno de los clubes más activos: apostó fuerte al mediocampo con las incorporaciones de Fausto Vera (a préstamo desde Atlético Mineiro) y Aníbal Moreno (Palmeiras), además del regreso de Tomás Galván tras su paso por Vélez.
También sumó a Matías Viña desde Flamengo y cerró un acuerdo destacado por Kendry Páez, joya ecuatoriana que llega a préstamo desde Chelsea. En contrapartida, se produjeron salidas importantes como las de Milton Casco, Ignacio Fernández (a Gimnasia), Enzo Pérez (a Argentinos) y Miguel Borja, todos en condición de libres.
En un mercado austero, Independiente apuntó a oportunidades y se reforzó con experiencia y jerarquía. Regresó Juan Manuel Fedorco desde Puebla, mientras que llegaron Ignacio Malcorra, libre tras su paso por Rosario Central, y Santiago Arias, quien arribó desde Bahía de Brasil. El Rojo buscó equilibrar el plantel tras un 2025 irregular.
La Academia apostó fuerte a nombres jóvenes y proyección internacional: incorporó a Valentín Carboni a préstamo desde Inter, sumó a Matko Miljevic desde Huracán y a Damián Pizarro, cedido por Udinese. Además, compró el pase de Ezequiel Cannavo a Defensa y Justicia, reforzando una zona defensiva que fue uno de los puntos débiles del cierre de 2025.
Por su parte, San Lorenzo tuvo un mercado similar al del Rojo, llegaron Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez, Mathías De Ritis, Gonzalo Ábrego y uno de los más comentados: Luciano Vietto, libre tras su paso por Racing. El Ciclón buscó alternativas en todas las líneas para afrontar un semestre exigente.
Más allá de los grandes, otros clubes también sacudieron el mercado de pases. Tigre sorprendió con la llegada de Gonzalo “Pity” Martínez, además de comprar el pase de Ignacio Russo, renovar el préstamo de Jabes Saralegui y sumar en la misma condición a Santiago López. Belgrano, en tanto, concretó dos regresos de jerarquía internacional con Emiliano Rigoni y Franco "el Mudo" Vázquez, ambos libres, apuntando a ser protagonista en el Apertura.
