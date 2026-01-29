Fútbol |

Sorpresa: Ángel Romero podría ser titular en Boca ante Newell's

Con cuatro delanteros lesionados en el frente de ataque, Claudio Úbeda decidió acelerar los tiempos del paraguayo, que fue probado en la semana y podría ir desde el arranque el domingo ante la Lepra.

Tras la derrota por 2 a 1 ante Estudiantes en La Plata, Boca retomó este jueves los entrenamientos en el predio de Ezeiza y Claudio Úbeda sorprendió al incluir a Ángel Romero en la práctica de fútbol. El delantero paraguayo, recientemente incorporado, fue probado de manera anticipada con respecto a lo planeado por el cuerpo técnico y aparece como una alternativa concreta para ser titular el domingo frente a Newell’s en La Bombonera.

La situación del plantel, especialmente en el sector ofensivo, aceleró los tiempos. Boca no pudo contar ante el Pincha con Edinson Cavani, Miguel Merentiel ni Milton Giménez, y durante la previa del encuentro se confirmó además la lesión de Lucas Janson. Ese escenario obligó al entrenador Claudio Úbeda a recurrir a juveniles como Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini y Tomás Aranda y a pensar en Ángel Romero para el duelo con la Lepra.

image

El paraguayo llegó al club luego de quedar libre de Corinthians y hasta ahora había tenido solo dos entrenamientos con el grupo, ya que se mantuvo trabajando de manera individual junto a su hermano Óscar en Luque. A diferencia de Santiago Ascacibar, el otro refuerzo del mercado, no realizó la pretemporada con un equipo y por eso el cuerpo técnico había decidido que primero que se ponga a ritmo futbolístico antes de tener su estreno con la camiseta azul y oro.

Sin embargo, todo cambió con este difícil panorama. Tras la práctica, Úbeda se refirió a la situación del delantero y no descartó su presencia ante Newell’s. El entrenador señaló que la idea es contar con él y con Ascacibar lo antes posible, aunque aclaró que evaluarán día a día su condición física y futbolística de cara al compromiso del fin de semana.

El propio jugador reconoció en su presentación que se siente en buena forma física, aunque le falta ritmo con el grupo y mayor intensidad futbolística. Con tres entrenamientos por delante antes del choque ante Newell’s, Romero buscará sumar minutos y convencer al entrenador de que está en condiciones de integrar la lista de concentrados, e incluso de ser considerado como titular en un contexto de urgencias.

ADEMÁS: Kendry Páez llega a préstamo a River desde el Chelsea

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados