Navarro Montoya respaldó a Marchesín y sugirió un refuerzo que "conoce lo que es Boca"

El Mono destacó al arquero del Xeneize, analizó el funcionamiento del equipo y fue contundente al señalar un refuerzo que el equipo necesita para recuperar desequilibrio y gol.
La derrota de Boca ante Estudiantes en La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura volvió a encender las alarmas. Más allá del resultado, el equipo dejó expuestas falencias defensivas, carencias ofensivas y una fuerte dependencia de juveniles por la gran cantidad de lesionados. En ese contexto, Carlos "el Mono" Navarro Montoya analizó el presente del equipo y fue contundente sobre rendimientos individuales, decisiones tácticas y refuerzos necesarios.
En primer lugar, Navarro Montoya destacó el rendimiento de Agustín Marchesín ante Estudiantes más allá de la derrota: "Mantuvo a Boca en el partido, inclusive corrigiendo un error propio en el segundo tiempo. Tapo tres mano a mano y fue de lo mejor del equipo".
El histórico arquero de Boca también puso el foco en la falta de peso ofensivo y fue directo al señalar qué tipo de futbolista necesita Boca para salir del momento: “Boca necesita traer un futbolista que desequilibra, que gambetea, que hace goles y conoce lo que es Boca”. En esa línea, no dudó en dar un nombre propio: “Un llamado del futbolista, una charla cálida y sincera, facilitaría su llegada. Boca está por encima de todos. Ese jugador es Sebastián Villa”.
Respecto a la aparición de juveniles en un partido de alta exigencia, el Mono valoró sus actuaciones pero marcó un límite claro. “Buenos rendimientos de los futbolistas de inferiores, aunque no deben asumir un rol que le corresponde a otros jugadores de Boca”, sostuvo, dejando en evidencia que el problema de fondo es la falta de variantes reales en el plantel.
Finalmente, bajó su análisis al detalle táctico y fue tajante con el desarrollo del partido. “Estudiantes fue 70 minutos mejor que Boca”, decretó y enumeró falencias puntuales: “Milton Delgado debe ser titular. Costa debe mejorar en el juego aéreo. Blanco no debía marcar a González Pírez. Zenón es zurdo, no derecho”. Un diagnóstico sin rodeos de un Boca que, según Navarro Montoya, necesita corregir rápido errores estructurales para evitar que el golpe de La Plata tenga consecuencias mayores.
