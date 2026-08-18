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Boca goleó 4-0 a Recoleta en Paraguay y se clasificó a los cuartos de la Sudamericana

El Xeneize fue contundente y se impuso con autoridad con los goles de Ascacibar, Villa, Merentiel y Velasco para meterse entre los ocho mejores del certamen continental con un global de 7-1.

NOTICIA EN DESARROLLO...

33' ST: ¡Gol de Boca! Alan Velasco puso el 4-0

6' ST: ¡Gol de Boca! Merentiel para el 3-0 en Paraguay

43'PT: ¡Gol de Boca! Villa liquida la serie que está 5-1

31'PT: ¡Gol de Boca! Ascacibar puso el 1-0 en Paraguay y 4-1 en la serie

5' PT: ¡Oportunidad clara de Boca! Villa la tiró por arriba

La formación de Boca

Á. Montero; D. Gorosito, N. Figal, A. Costa, L. Blanco; S. Ascacibar, T. Belmonte, M. Delgado; T. Aranda, S. Villa; M. Merentiel. DT: R. Arruabarrena.

La formación de Recoleta

N. Ferreira; M. Medina, N. Marotta, L. Monzón, L. Cardozo; A. Silva, J. Espínola, R. Domínguez, P. Ríos; K. Parzajuk, A. González. DT: J. González.

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Edición Nro. 15739

 

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