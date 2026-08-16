Leandro Paredes pidió el cambio ante Platense y encendió las alarmas en Boca: qué dijo Arruabarrena

Qué dijo Arruabarrena sobre la alarmante salida de Leandro Paredes vs. Platense

Si bien quiso llevar tranquilidad con su declaración, el DT aclaró que fue el propio jugador quien tomó la medida de salir antes de que inicie el tiempo complementario. "La molestia vino en los primeros minutos, pero después hizo un par de cambios de frente, pateó al arco. Es inteligente y se cuida. Él pidió el cambio. No creo que sea nada, veremos lo que dicen los médicos. Pondré lo mejor que tengo, si se caen, pondremos a otro que tenga muchas ganas", explicó el Vasco con sinceridad.

“SINTIÓ UNA MOLESTIA, NO CREO QUE SEA NADA GRAVE” El Vasco Arruabarrena llevó calma tras la salida de Paredes en el entretiempo vs. Platense. pic.twitter.com/0XNMvrKEqd — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

La prioridad pasa por recuperar a ambos para lo que viene, especialmente con la revancha por Copa Sudamericana ante Recoleta en el horizonte. Un detalle a advertir: sin el capitán en cancha, el equipo perdió el trío que formaba junto a Milton Delgado y Santiago Ascacíbar y recibió el gol de Kevin Retamar a los 53 minutos, aunque sobre el final apareció el uruguayo para terminar el resultado con el 1-1.