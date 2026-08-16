Leandro Paredes pidió el cambio ante Platense y encendió las alarmas en Boca: qué dijo Arruabarrena

El capitán del Xeneize dejó el campo en el entretiempo, tras sentir una molestia física. Aunque fue una decisión preventiva del propio jugador, el entrenador explicó que habrá controles médicos para determinar su evolución.
La salida de Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca, pero su presencia en el banco con una sonrisa llevó tranquilidad después del entretiempo. El capitán había sentido una molestia durante los primeros minutos del duelo ante Platense y le comunicó al cuerpo técnico que prefería salir para evitar complicaciones.
La decisión de no arriesgar al campeón del mundo ya estaba contemplada antes del encuentro, debido a la exigencia del calendario y con la revancha de octavos ante Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana a la vuelta de la esquina. Sin embargo, el volante se apresuró y salió antes de lo previsto por el propio cuerpo técnico.
Para la mala suerte del Xeneize, Marco Pellegrino también terminó con una molestia y fue reemplazado al inicio del complemento. El defensor, por quien Rodolfo Arruabarrena volvió a apostar en la zaga, se retiró entre lágrimas y tomándose la parte posterior de la pierna izquierda. Ayrton Costa ingresó en su lugar, mientras que Miguel Merentiel ocupó el puesto del mediocampista, se puso la cinta de capitán y modificó el esquema.
El marcador central venía sumando protagonismo y había sido titular por cuarta vez en el nuevo ciclo: comenzó desde el arranque ante Deportivo Riestra, Newell's y Estudiantes, pero ahora deberá esperar los estudios para conocer el alcance de la sobrecarga.
Si bien quiso llevar tranquilidad con su declaración, el DT aclaró que fue el propio jugador quien tomó la medida de salir antes de que inicie el tiempo complementario. "La molestia vino en los primeros minutos, pero después hizo un par de cambios de frente, pateó al arco. Es inteligente y se cuida. Él pidió el cambio. No creo que sea nada, veremos lo que dicen los médicos. Pondré lo mejor que tengo, si se caen, pondremos a otro que tenga muchas ganas", explicó el Vasco con sinceridad.
La prioridad pasa por recuperar a ambos para lo que viene, especialmente con la revancha por Copa Sudamericana ante Recoleta en el horizonte. Un detalle a advertir: sin el capitán en cancha, el equipo perdió el trío que formaba junto a Milton Delgado y Santiago Ascacíbar y recibió el gol de Kevin Retamar a los 53 minutos, aunque sobre el final apareció el uruguayo para terminar el resultado con el 1-1.
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