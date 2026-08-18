Chimy Ávila llegó para hacerse la revisión médica y pone primera en Independiente

Ávila llegó para hacerse la revisión médica y habló con la prensa.

Chimy frenó a hablar con la prensa y se mostró predispuesto para darle inicio al sexto club en su carrera. Además, confesó que los intereses del Xeneize y de Rosario Central, club del cual es hincha confeso, fueron reales pero que todo tomó otro rumbo. "Estoy agradecido de que equipos como Boca, Central y muchos otros se hayan interesado en mí. Es algo muy bonito y eso quiere decir que cuando estuve en otro país las hice bien", expresó.

"ES ALGO BONITO", dijo Chimy Ávila, nuevo refuerzo de INDEPENDIENTE, sobre el interés que tuvieron por él clubes como Boca y Rosario Central en este mercado de pases. pic.twitter.com/IonNmvkriq — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026

Ahora, pretende adaptarse lo más rápido a las necesidades de Independiente y para lo que lo necesite el entrenador: "Uno siempre tiene que estar preparado donde le toque. Los partidos son día a día y capaz que empezás jugando en una posición y luego en otra", explicó

Aclaró que la decisión de llegar a Avellaneda no fue de un día para el otro y que contó con las opiniones de sus más allegados: "Uno nunca pone la balanza en esas cosas, sino en lo que es estar tranquilo. Como pudo ser Independiente, también pudo ser otro. Fue un trabajo con mi familia, con mi representante, todos juntos".

"UNO PONE EN LA BALANZA ESTAR TRANQUILO"



Chimy Ávila acerca de la elección de jugar en Independiente.@facusanches9#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/FVcBgqXzrN — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 18, 2026

Cómo será el contrato de Chimy Ávila en Independiente

Con varios años en España, el ex San Lorenzo retorna al país después de nueve años, cuando partió desde el Ciclón al S.D. Huesca y dio el salto hacia Europa.

Anotará su tercer club argentino (fue parte de las Inferiores de Boca pero arrancó en Tiro Federal), en el que pretende quedarse hasta mediados de 2028.