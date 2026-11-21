La edición 2027 se disputará mediante una serie de ida y vuelta. Según el calendario establecido por la Conmebol, el encuentro de ida será el 17 de febrero, mientras que la revancha se jugará el 24 de febrero. De esta manera, el conjunto de la Ribera tendrá una nueva oportunidad de levantar un título internacional durante el comienzo de la próxima temporada.