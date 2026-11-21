Tras ganar la Sudamericana, el Xeneize clasificó a la definición de este título internacional, donde tendrá enfrente a Estudiantes o Palmeiras. Todos los detalles.
Boca ya tiene otro objetivo internacional en el horizonte. Después de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2026 con su victoria por 2-0 ante Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, el Xeneize se aseguró un lugar en la Recopa Sudamericana 2027, donde buscará sumar un nuevo título copero y extender su reciente festejo.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió la clasificación gracias a los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, que le permitieron quedarse con el trofeo y cortar una sequía de 18 años sin conquistas internacionales. Ahora, tendrá la posibilidad de volver a disputar la Recopa, una competencia que ya ganó en cuatro oportunidades: 1990, 2005, 2006 y 2008.
La edición 2027 se disputará mediante una serie de ida y vuelta. Según el calendario establecido por la Conmebol, el encuentro de ida será el 17 de febrero, mientras que la revancha se jugará el 24 de febrero. De esta manera, el conjunto de la Ribera tendrá una nueva oportunidad de levantar un título internacional durante el comienzo de la próxima temporada.
El rival de Boca todavía no está definido y saldrá de la final de la Copa Libertadores 2026, que protagonizarán Estudiantes de La Plata y Palmeiras el próximo 28 de noviembre. El Pincha y el conjunto brasileño buscarán quedarse con el máximo trofeo continental y conseguir el boleto para enfrentar al campeón de la Sudamericana.
Además, Boca tendrá la posibilidad de volver a conquistar una Recopa y ampliar su ventaja como el equipo más ganador de esta competencia. El Xeneize es el club que más veces levantó el trofeo, con cuatro consagraciones, y buscará la quinta en una serie que comenzará en La Bombonera y tendrá su definición en condición de visitante.
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