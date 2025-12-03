Se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales

Argentina jugará ante el tercero del Grupo A/E/F en octavos de final si gana su grupo. Si avanza a dicha instancia, en cuartos de final debería enfrentarse a quien finalice primero en el Grupo D, que tiene a Irlanda como candidato. Un potencial cruce de semifinales podría ser ante el ganador del Grupo F (Inglaterra o Gales) y, sí continúan en el certamen, frente a los locales, Australia.

Diferente sería el caso si Argentina termina en la segunda colocación de la zona, ya que debería jugar contra el segundo del Grupo F, que tendrá el duelo entre ingleses y galeses como máximos candidatos por el liderazgo de la zona.

“El sorteo es el sorteo. Lo importante es cómo uno llega a octubre de 2027. Todavía queda mucho tiempo”, expresó Contepomi tras el sorteo. Y agregó: "No se planificó ser cabezas de serie, es la consecuencia de mejorar semana a semana. El ranking es veraz: muestra dónde uno está parado”.

World Rugby definirá el próximo 3 de febrero de 2026 el fixture final del torneo, es decir cómo será el itinerario de cada seleccionado durante la Copa del Mundo. Habrá siete sedes, entre ellas Perth, Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Sídney y Townsville.

Esta edición de la Copa del Mundo introduce un formato renovado: seis grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona junto a los cuatro mejores terceros accederán a la fase eliminatoria, lo que por primera vez habilitará una ronda de octavos de final y otorgará más posibilidades a equipos emergentes.

El nuevo esquema incrementa el número total de encuentros de 48 a 52, pero mantiene para el campeón el mismo monto de partidos disputados: siete. World Rugby remarcó que esta modificación busca distribuir mejor la oportunidad de avanzar y dar valor a cada enfrentamiento de la primera etapa.

La Copa del Mundo de Rugby Australia 2027 se extenderá del 1 de octubre al 13 de noviembre. El torneo contará con la mayor cantidad de selecciones y partidos de su historia, consolidando su crecimiento y expansión global en el calendario del rugby internacional. Con el sorteo definido, ahora habrá que esperar poco menos de dos años para ver a los mejores jugadores del mundo en el máximo escenario de la competencia.