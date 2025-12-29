Boca le renovará su contrato a Ander Herrera con un importante cambio

La dirigencia ya está preparando un nuevo vínculo contractual, dado que la cláusula de renovación automática caducó recientemente. Aunque se especulaba con un esquema de productividad, el acuerdo finalmente contempla un salario fijo pero con una rebaja económica.

El paso de Herrera por Boca estuvo condicionado por problemas musculares que solo le permitieron disputar 17 de los 44 encuentros, con apenas 640 minutos acumulados en cancha. El futbolista es consciente de que su rendimiento actual quedó en deuda con la expectativa y su prioridad absoluta para el 2026 será revertir esta tendencia negativa.

El principal motor de Ander Herrera detrás de su decisión es el deseo de competir en la Copa Libertadores tras su breve experiencia este año. La posibilidad de disputar el máximo certamen continental con la camiseta azul y oro fue un factor determinante para su esperada continuidad.

Para garantizar su plenitud, el cuerpo técnico diseñó un plan de entrenamiento diferenciado y complementario para su inicio de la pretemporada. Estas tareas especiales se centrarán en la prevención de dolencias crónicas y en fortalecer la base atlética del jugador antes del debut.