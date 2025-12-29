Bomba en River: una de las joyas de las inferiores se va por la patria potestad

El enganche categoría 2009 es una de las mayores figuras en desarrollo que tiene el Millonario. Habitualmente es citado para la Selección en las categorías juveniles. Su representante, Martín Ariel Guastadisegno, lo convenció a él y su familia de que la mejor oportunidad iba a estar lejos de Núñez y debía jugar en el Viejo Continente.

El destino del joven será Italia, donde había sido vinculado a mitad de año con el Inter, pero finalmente se irá a Palma. Allí se incorporará en condición de jugador libre, por lo que River sólo se quedará con los derechos de formación.

Según se informó, el futbolista se irá amparado por patria potestad, a pesar de los intentos fallidos de realizarle un contrato. Lo que llama la atención es que su agente le habría ofrecido 200.000 dólares a la madre del juvenil para que no firme contrato con el Millonario durante este año.

Hace un par de meses, en una conferencia de prensa, Luca aseguró: “Soy hincha de River desde chiquito y quiero llegar ya a Primera”. En aquel momento también había expresado: “Siento una alegría inmensa de estar en River. Acá no nos falta nada y siempre están pendientes de nosotros”.

Guastadisegno representa a Matías Soulé y Joaquín Panichelli, dos ejemplos resonantes de futbolistas que también utilizaron la patria potestad para marcharse al exterior antes de realizar su debut profesional. En la actualidad, ambos atraviesan un buen presente en Europa, mientras que las instituciones que los formaron no percibieron ningún tipo de compensación por sus salidas.

En el caso de Soulé, dejó Vélez con apenas 15 años para incorporarse a las divisiones juveniles de Juventus. Actualmente, su pase pertenece a Roma, donde atraviesa un buen presente en la capital italiana. Panichelli, en tanto, emigró de River sin haber firmado un contrato profesional y, en esta etapa, se posiciona como uno de los delanteros de mejor rendimiento en el Viejo Continente, sustentado en su cuota goleadora en la liga de Francia.