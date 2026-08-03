Boca mueve el mercado: dos jugadores se van al exterior y ya hay un delantero en la mira

El delantero, de 32 años, quedó libre de Real Betis tras rescindir su contrato y aparece como la prioridad para ocupar el puesto de centrodelantero, en medio de la incertidumbre por la situación física de Adam Bareiro, que por el momento no será operado de su hernia de disco lumbar. Como el atacante ya no tiene vínculo con el club español, Boca sólo deberá negociar las condiciones de un eventual contrato con el futbolista, que ya había estado en el radar del Xeneize durante el último mercado de pases.