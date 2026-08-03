Boca mueve el mercado: dos jugadores se van al exterior y ya hay un delantero en la mira

El Xeneize liberará cupos para incorporar refuerzos hasta septiembre tras acordar dos préstamos al fútbol uruguayo. Mientras tanto, avanza en la búsqueda de un nueve.
Boca continúa con movimientos en el mercado de pases pese al cierre de la ventana de incorporaciones. Con el presidente Juan Román Riquelme a la cabeza, la dirigencia acordó las salidas a préstamo de los juveniles Santiago Zampieri e Iker Zufiaurre al fútbol uruguayo, una operación que le permitirá liberar dos cupos para sumar refuerzos hasta el 2 de septiembre. Al mismo tiempo, el club ya tiene definido al principal apuntado para reforzar el ataque: Ezequiel "Chimy" Ávila.
El delantero, de 32 años, quedó libre de Real Betis tras rescindir su contrato y aparece como la prioridad para ocupar el puesto de centrodelantero, en medio de la incertidumbre por la situación física de Adam Bareiro, que por el momento no será operado de su hernia de disco lumbar. Como el atacante ya no tiene vínculo con el club español, Boca sólo deberá negociar las condiciones de un eventual contrato con el futbolista, que ya había estado en el radar del Xeneize durante el último mercado de pases.
En paralelo, Boca cerró los préstamos de Zampieri, que jugará en Montevideo City Torque, y de Zufiaurre, quien continuará su carrera en Albion. Al tratarse de cesiones al exterior y cumplir con los requisitos establecidos por la AFA, ambas operaciones habilitarán al club a incorporar nuevos futbolistas pese al cierre del mercado. Además, la transferencia de Marcelo Saracchi al Houston Dynamo también liberó un cupo de extranjero para futuras incorporaciones.
Ávila llega de disputar 30 partidos con Betis durante la última temporada, con un registro de tres goles y tres asistencias. El rosarino ya había sido consultado meses atrás sobre un posible interés de Boca y evitó profundizar el tema. Luego, su representante dejó abierta la puerta a una negociación al asegurar que "tal vez si el presidente lo llama y le manifiesta su interés, le despierta las ganas de volver", además de remarcar que el atacante "tiene sentido de pertenencia, conoce el mundo Boca y no le pesaría".
Con esos antecedentes, el Xeneize buscará aprovechar los cupos liberados para avanzar por uno de los nombres que más seduce a la dirigencia.
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