Boca se prepara para un agosto con una agenda cargada y tres frentes abiertos

El Xeneize afrontará un mes decisivo con partidos por el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la posible disputa de la Copa Argentina.
Agosto será un mes de máxima exigencia para Boca. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena deberá afrontar una agenda repleta de compromisos entre el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y, si se confirma la programación, la Copa Argentina. En total, el equipo podría disputar hasta nueve partidos en menos de 30 días.
La actividad comenzó con el encuentro frente a Newell's por la tercera fecha del Clausura. Sin margen para el descanso, Boca volverá a presentarse el miércoles 5 de agosto para completar el duelo pendiente ante Estudiantes de La Plata, que se jugará en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
Tres días después regresará al mismo escenario para medirse con Vélez por una nueva jornada del campeonato local. Luego llegará el turno del plano internacional, cuando reciba a Recoleta de Paraguay por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
La agenda continuará con la visita a Platense por el Clausura y, pocos días más tarde, el viaje a Paraguay para disputar la revancha frente a Recoleta, en busca de un lugar en los cuartos de final del certamen continental.
En la recta final del mes, el Xeneize enfrentará a Racing en Avellaneda y cerrará agosto con el duelo ante Lanús en La Bombonera.
A este calendario todavía podría agregarse un compromiso más. Boca también debe disputar los octavos de final de la Copa Argentina frente a Vélez, un encuentro que sería programado entre las fechas 6 y 7 del Torneo Clausura y que tendría como sede la ciudad de Rosario.
Con tres competencias en juego, Boca afrontará un período clave para sus aspiraciones de la temporada, donde cada resultado puede ser determinante tanto en el ámbito local como en el internacional.
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