Boca se prepara para un agosto con una agenda cargada y tres frentes abiertos

En la recta final del mes, el Xeneize enfrentará a Racing en Avellaneda y cerrará agosto con el duelo ante Lanús en La Bombonera.

A este calendario todavía podría agregarse un compromiso más. Boca también debe disputar los octavos de final de la Copa Argentina frente a Vélez, un encuentro que sería programado entre las fechas 6 y 7 del Torneo Clausura y que tendría como sede la ciudad de Rosario.

Con tres competencias en juego, Boca afrontará un período clave para sus aspiraciones de la temporada, donde cada resultado puede ser determinante tanto en el ámbito local como en el internacional.

La agenda de Boca para el mes de agosto