Boca reaccionó a tiempo y empató con Newell's

El Xeneize dejó pasar la ventaja, sufrió la remontada de la Lepra y encontró la igualdad en el tramo final con gol de Velasco para sumar un punto en Rosario.
Boca empató 2-2 frente a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa, por la tercera fecha del Torneo Clausura, y volvió a mostrar altibajos. El equipo de Rodolfo Arruabarrena fue ampliamente superior durante el primer tiempo, pero no aprovechó sus oportunidades y terminó sufriendo en un encuentro que parecía tener controlado.
El Xeneize dominó desde el arranque y generó varias situaciones claras, con Leonel Flores como una de las grandes figuras por la banda derecha. Miguel Merentiel desperdició dos chances importantes y hasta estrelló un cabezazo en el travesaño. La superioridad tuvo premio a los 30 minutos, cuando Santiago Ascacíbar conectó de cabeza un centro de Sebastián Villa desde la izquierda para abrir el marcador.
Antes del descanso, Newell's reclamó un penal por una mano de Di Lollo dentro del área, aunque el VAR no llamó al árbitro Andrés Merlos para revisar la acción. Esa polémica terminó siendo un punto de quiebre, porque en el complemento el conjunto rosarino salió con otra actitud y comenzó a inclinar la cancha.
La Lepra dio vuelta el resultado en apenas unos minutos en la segunda parte. A los 5', tras un lateral, Facundo Guch encaró de derecha al centro, sacó un zurdazo desde lejos que cayó en los pies de Matías Cóccaro que, tras un amague, alejó la pelota de Montero y puso el 1-1 que ya era merecido. Boca perdió la intensidad del primer tiempo y, a los 13', apareció Reggiardo para abrir la pelota hacia la izquierda para Ríos, que devolvió la pared para el propio número 5 de Newell's que de primera la acomodó contra un palo y puso el 2-1.
Cuando parecía que la derrota era inevitable, los cambios le dieron resultado a Arruabarrena. Leonel Flores encabezó una rápida transición y desbordó por derecha, Tomás Aranda recibió el centro y asistió a Alan Velasco que sacó un potente remate de zurda para establecer el 2-2 a falta de pocos minutos.
De esta manera, Boca sumó su primer punto en el Torneo Clausura, aún con un partido pendiente contra Estudiantes. Del otro lado, Newell's, no pudo recuperarse de la caída ante Independiente y el próximo fin de semana deberá visitar a Defensa y Justicia.
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