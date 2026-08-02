Boca reaccionó a tiempo y empató con Newell's

Cuando parecía que la derrota era inevitable, los cambios le dieron resultado a Arruabarrena. Leonel Flores encabezó una rápida transición y desbordó por derecha, Tomás Aranda recibió el centro y asistió a Alan Velasco que sacó un potente remate de zurda para establecer el 2-2 a falta de pocos minutos.

De esta manera, Boca sumó su primer punto en el Torneo Clausura, aún con un partido pendiente contra Estudiantes. Del otro lado, Newell's, no pudo recuperarse de la caída ante Independiente y el próximo fin de semana deberá visitar a Defensa y Justicia.

El resumen de Newell's 2-2 Boca