Sarmiento venció a Independiente Rivadavia y consiguió su primer triunfo en el Clausura

El Verde frenó al líder de la tabla anual y sumó tres puntos clave en su lucha por la permanencia, luego de un inicio complicado en el torneo.
Sarmiento de Junín derrotó como local 2 a 1 a Independiente Rivadavia de Mendoza, por la tercera fecha del Torneo Clausura, y logró su primera victoria en el campeonato. El equipo de Facundo Sava se quedó con tres puntos fundamentales en su pelea por evitar el descenso y cortó el buen arranque del conjunto cuyano, que llegaba como líder de la tabla anual y sufrió su primera derrota del semestre.
El Verde abrió el marcador a los 12 minutos con un gran tiro libre de Mauricio Martínez, que sorprendió a Nicolás Bolcato con un remate bajo junto al palo izquierdo. Independiente Rivadavia encontró el empate gracias a un penal sancionado tras la intervención del VAR, luego de que la pelota impactara en el brazo de Santiago Salle dentro del área. Matías Fernández ejecutó la pena máxima, Thyago Ayala dio rebote y el propio chileno aprovechó la segunda oportunidad para establecer el 1-1.
La igualdad duró apenas unos minutos ya que a los 37 del primer tiempo, Julián Mavilla protagonizó una gran acción individual, luchó la pelota dentro del área y definió con precisión para devolverle la ventaja al conjunto de Junín antes del descanso.
La jugada fue celebrada con euforia por los hinchas y todo el banco de suplentes, consciente de la importancia del resultado frente a uno de los equipos de mejor rendimiento en la temporada.
En el complemento, Independiente Rivadavia asumió el protagonismo y buscó el empate, aunque le costó generar situaciones claras frente a un rival que defendió con orden. La ocasión más peligrosa llegó con un cabezazo de José Florentín que controló Ayala, mientras que Sarmiento incluso volvió a convertir en el cierre del encuentro, aunque el tanto fue anulado por posición adelantada. Con este triunfo, el Verde dejó atrás dos derrotas consecutivas en el Clausura y fortaleció su campaña como local, mientras que la Lepra mendocina perdió el invicto en el segundo semestre.
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