Sarmiento venció a Independiente Rivadavia y consiguió su primer triunfo en el Clausura

En el complemento, Independiente Rivadavia asumió el protagonismo y buscó el empate, aunque le costó generar situaciones claras frente a un rival que defendió con orden. La ocasión más peligrosa llegó con un cabezazo de José Florentín que controló Ayala, mientras que Sarmiento incluso volvió a convertir en el cierre del encuentro, aunque el tanto fue anulado por posición adelantada. Con este triunfo, el Verde dejó atrás dos derrotas consecutivas en el Clausura y fortaleció su campaña como local, mientras que la Lepra mendocina perdió el invicto en el segundo semestre.

El resumen de Sarmiento 2-1 Independiente Rivadavia