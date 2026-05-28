Boca, obligado a ganar para clasificar a octavos, recibe a Universidad Católica

El equipo de Claudio Úbeda, que necesita una victoria en La Bombonera para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores, iguala sin goles con el conjunto chileno.

Boca afronta esta noche uno de los partidos más importantes del semestre: recibe a Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores con la obligación de ganar para avanzar de fase. El Xeneize depende de sí mismo y sabe que sólo una victoria le permitirá acceder a los octavos de final del certamen continental. Del otro lado estará un conjunto chileno golpeado tras caer en el clásico frente a Colo-Colo, pero que solo necesita un empate para alcanzar el objetivo de pasar de ronda.