Boca, obligado a ganar para clasificar a octavos, recibe a Universidad Católica

El equipo de Claudio Úbeda, que necesita una victoria en La Bombonera para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores, iguala sin goles con el conjunto chileno.
Boca afronta esta noche uno de los partidos más importantes del semestre: recibe a Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores con la obligación de ganar para avanzar de fase. El Xeneize depende de sí mismo y sabe que sólo una victoria le permitirá acceder a los octavos de final del certamen continental. Del otro lado estará un conjunto chileno golpeado tras caer en el clásico frente a Colo-Colo, pero que solo necesita un empate para alcanzar el objetivo de pasar de ronda.
En Brasil, Cruzeiro derrota 1-0 a Barcelona y está segundo en el grupo. Boca, tercero.
Boca
Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Milton Giménez, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda
Universidad Católica
Vicente Bernedo; Roque Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez, Cristian Cuevas, Clemente Montes; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero
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