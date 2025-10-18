Pep Guardiola lamentó la venta de Julián Álvarez al Atlético de Madrid

“El año del triplete, ¿te acuerdas de los jugadores que dejaba en el banco? Ayme Laporte, central increíble y titular en la selección, Julián y otros que ahora me encantaría tener, pero querían jugar más y se fueron”, expresó el español de 54 años, en referencia al plantel que tenía el conjunto citizen en la temporada 2022/23, cuando consiguieron la Premier League, la FA Cup y la UEFA Champions League.

Luego, agregó: "Julián tenía que competir con Erling (Haaland), lo cual fue algo top. Y por eso ahora está en uno de los mejores equipos del mundo, el Atlético de Madrid, con un entrenador y compañeros de talla mundial y le está yendo increíblemente bien. Y ahora me encantaría tenerlo, pero lo entiendo".

image

En agosto del 2024, el Colchonero pagó 75 millones de euros fijos con otros 15 adicionales en variables por la Araña. El delantero formado en River tomó más protagonismo en su nuevo club y el rendimiento fue superlativo. Si bien aún no cosechó ningún trofeo, se convirtió en la máxima figura de los Rojiblancos con 36 goles y 11 asistencias en 66 partidos.

Julián Álvarez llegó al Manchester City en 2022 por 21.400.000 euros, procedente de River. Arribó como promesa y llegó a asentarse como suplente ideal de Haaland y hasta obró como mediapunta y extremo, cuando fue necesario. Allí jugó 103 encuentros, realizó 36 tantos y dio 19 pases a gol. Además, ganó siete títulos: dos Premier League y luego una Champions, una FA Cup, una Supercopa de Europa, una Community Shield y un Mundial de Clubes.

Después de una decepcionante campaña 2024/25, el City volvió a encontrar su rumbo en la élite: se ubica segundo en la Primera División inglesa con 16 unidades (a tres del líder Arsenal) y cuenta con un Haaland endemoniado, que en 10 juegos sacudió la red en 14 ocasiones.