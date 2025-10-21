Boca se encuentra afuera de los playoffs y de la Libertadores 2026 en la Anual

El empate de Tigre y Barracas Central lo despachó de los puestos de playoffs de la Zona A del Torneo. Estudiantes, Unión, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Central Córdoba, Belgrano, el Guapo y el propio Matador están en puestos de boletos a la próxima instancia: éstos últimos seis con 18 unidades. Racing, con el mismo puntaje pero peor diferencia de gol, y Boca con 17 unidades y un partido menos están cerca de la zona verde.

Por otro lado, los triunfos de River (2 a 0 a Talleres), Argentinos Juniors (3 a 1 a Newell's) y Riestra (1 a 0 a Instituto) lo desplazaron al quinto lugar de la tabla anual, saliendo de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 y estando en la de la Sudamericana del próximo año.

image

Boca viene de perder 2 a 1 con Belgrano en La Bombonera.

De todas maneras, tanto en el Torneo Clausura como en la tabla anual, las posiciones están muy apretadas y ya con ganarle a Barracas Central el próximo lunes, por el postergado de la fecha 12 por el fallecimiento de Russo, el equipo ahora comandado por Claudio Úbeda se acomodaría en ambas tablas.

Tras completar el postergado, Boca tendrá que visitar a Estudiantes y luego recibir a River. Esos dos partidos, duros y con un Superclásico con un enorme valor agregado, serán claves para definir su destino en ambas tablas: después solo le quedará recibir a Tigre en La Bombonera.