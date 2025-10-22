Oficial: la lista de la Selección Argentina Sub 17 para el Mundial de Qatar

Diego Placente dio a conocer los elegidos para representar al país en la cita mundialista que se disputará entre el 3 y 27 de noviembre en tierras sagradas para la Scaloneta.
Oficial: Diego Placente entregó la lista de 21 convocados de la Selección Argentina Sub 17 para el Mundial de Qatar de la categoría, que se disputará entre el 3 y 27 de noviembre en tierras sagradas para la Scaloneta. Con la base que viene de conquistar el Torneo de L' Alcudia (pese a ser un certamen Sub 20) y dos "europibes", irá la Albiceleste por la Copa del Mundo.
José Castelau, arquero que forma parte del equipo cadete de Real Madrid y Can Armando Güner, delantero de Borussia Monchengladbach, son los chicos que juegan en Europa. Éste último nació en Alemania y tuvo pasado en esa selección, pero le tira la Argentina, país donde nació su madre y tiene su segundo nombre por Maradona.
Por otro lado, varios futbolistas de la lista ya tuvieron sus primeras experiencias como profesionales en el fútbol argentino: el goleador Thomas De Martis (Lanús) y los volantes Jerónimo Gómez Mattar (Newell's) y Gastón Bouheir (Argentinos Juniors). Y Matías Sata (Boca) fue incluido en una selecta lista de los 60 mejores talentos jóvenes.
La 10 del seleccionado quedará en manos de Uriel Ojeda, la gran joya de San Lorenzo que se entrena con el plantel profesional y empezó a hacerse de un lugar dentro de la Reserva de Alan Capobianco. Las sorpresas radican en las ausencias de jugadores que eran fijas durante el proceso y que también comenzaron a tener roce profesional como es el caso de Juan Cruz Meza (River), Alex Verón (Vélez) y Tomás Parmo (Independiente).
Arqueros
José Castelau (Real Madrid)
Juan Manuel Centurión (Independiente)
Valentín Reigia (Argentinos Juniors)
Defensores
Fernando Closter (Independiente)
Thiago Yañez (Argentinos Juniors)
Simón Escobar (Vélez)
Matías Satas (Boca)
Mateo Martínez (Racing)
Santiago Silvera (Argentinos Juniors)
Misael Zalazar (Talleres)
Mediocampistas
Alejandro Tello (Racing)
Santiago Espíndola (River)
Felipe Pujol (Vélez)
Jerónimo Gómez Mattar (Newell's)
Ramiro Tulián (Belgrano)
Uriel Ojeda (San Lorenzo)
Delanteros
Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)
Felipe Esquivel (River)
Thomas De Martis (Lanús)
Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)
Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)
