Boca presentó al Vasco Arruabarrena: cómo está conformado su cuerpo técnico

El Xeneize confirmó que el Vasco tendrá su segundo ciclo en el club en reemplazo de Claudio Úbeda. Las fotos de la primera charla del técnico con el plantel profesional.
Boca presentó oficialmente a Rodolfo Arruabarrena como su entrenador en reemplazo de Claudio Úbeda con contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. El Vasco inició este jueves su segundo ciclo como técnico del club y fueron compartidas las primeras imágenes junto al plantel.
El cuerpo técnico del Vasco para este segundo ciclo está conformado por Diego Markic (AC), Juan Gobet (AC), Gustavo Roberti (PF), Cristian Aquino (PF), Cristian Muñoz (EA) y Amr Mokhtar (AV). Sí, tiene la particularidad de estar acompañado por un egipcio, éste último mencionado.
¿Quién es? Es un joven exfutbolista profesional y analista táctico nacido en El Cairo, quien se convirtió en una pieza clave dentro del cuerpo técnico del entrenador, quien en este tiempo fuera de Boca tuvo una carrera exótica por el fútbol de Emiratos Árabes, Catar, Egipto y Arabia Saudita. Además, dirigió la Selección de Emiratos Árabes.
El inicio del segundo ciclo de Arruabarrena será el jueves 16 de julio contra Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina con sede y horario a confirmar. Será un estreno con la obligación de avanzar de ronda en el certamen federal, que es una de las vías del club para clasificar a la Copa Libertadores 2027 después de los últimos dos fracasos históricos en el certamen.
comentar