Boca presentó al Vasco Arruabarrena: cómo está conformado su cuerpo técnico

El inicio del segundo ciclo de Arruabarrena será el jueves 16 de julio contra Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina con sede y horario a confirmar. Será un estreno con la obligación de avanzar de ronda en el certamen federal, que es una de las vías del club para clasificar a la Copa Libertadores 2027 después de los últimos dos fracasos históricos en el certamen.