Boca presentó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero como sus primeros refuerzos

Ascacíbar fue claro al explicar que su elección estuvo definida desde el primer momento cuando los dos clubes más grandes del país se interesaron en él: “A River no quería ir. Fue lo que le planteé a mis agentes, porque quería jugar en Boca”. En esa misma línea, remarcó que su llegada al Xeneize responde a un deseo personal de larga data: “Estaba en mi sueño desde chiquito poder vestir esta camiseta. Hoy poder cumplirlo me llena de felicidad, para mí y para mi familia también”.

El volante central profundizó sobre lo que representa este paso en su carrera y el contexto institucional que lo rodea: “Este club es inmenso”. Y dejó en claro que su decisión no fue improvisada: “La decisión uno la pensó, pero una vez que pasaban los días tenía más seguridad de estar acá. Tenía pocas dudas, quería venir y que se cierre”.

Embed "¿A RIVER? A RIVER NO QUERÍA IR"Ascacibar, nuevo refuerzo de Boca pic.twitter.com/Zd2jtf7kMo — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

En cuanto a los objetivos deportivos, el Ruso puso el foco en la exigencia histórica del club y en el regreso de Boca a la Copa Libertadores. “Está ese anhelo personal de ir a buscar la Copa Libertadores. Todas las competencias hay que jugarlas como te demuestra esta institución, que es ganando”, señaló. Y agregó: “Para eso tenemos que trabajar en el día a día, y eso nos va a poder dar los títulos”, marcando una línea de trabajo alineada con la lógica competitiva del club.

Ángel Romero, por su parte, también tomó la palabra y recordó su vínculo previo con Boca, ligado a la historia de su hermano. “Óscar ya lo hizo hace poquitos años. Me faltaba a mí disfrutar este momento”, expresó y luego evocó una experiencia de juventud: “Fue en el 2007 cuando vinimos a probarnos a Boca. Pasamos la prueba, pero no pudimos fichar porque mi madre no podía venir a vivir con nosotros en Argentina. Fue una lástima. Era el año donde Boca salió campeón de la Libertadores. Fuimos pasapelotas. Queríamos vivir juntos esa experiencia. A mí me toca de grande disfrutarlo”.

Finalmente, el delantero paraguayo se refirió a su rol dentro del equipo y se mostró flexible desde lo táctico: “Me siento cómodo dentro de la cancha. Me ha tocado jugar en varias posiciones, en la selección también”. “En los últimos años estuve jugando como falso 9, como segunda punta, acompañando al 9. Es donde me siento más cómodo, pero vengo para ayudar en donde me toque jugar”, agregó el ex San Lorenzo.

Santiago Ascacíbar usará la camiseta número 25 y Ángel Romero la 29, ambos ya quedaron a disposición del cuerpo técnico y comenzaron su integración al plantel, aunque no formarán parte de los convocados para disputar esta segunda fecha del Apertura, justamente ante Estudiantes, el miércoles desde las 22.15.

Las postales del primer entrenamiento de ambos en Boca

Embed Día 1 en el predio más lindo pic.twitter.com/IS0CgtORks — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 27, 2026

