El posteo de Ángel Romero tras ser presentado como refuerzo de Boca

El delantero paraguayo firmó su contrato por un año con el Xeneize y le habló a los hinchas por sus redes sociales: "Vengo con mucha hambre de pelear cosas importantes".
Boca presentó a Ángel Romero como refuerzo después de que pasó la revisión médica y estampó la firma en su contrato por un año con la institución. Tras el anuncio, el delantero paraguayo realizó un posteo en sus redes sociales con un mensaje hacía los hinchas del club.
"Hoy empiezo un nuevo capítulo en mi carrera. Llego a un club enorme, con una historia que se respeta y una hinchada que se siente en todo el mundo. Vestir esta camiseta es un orgullo y también una gran responsabilidad", arrancó Romero en su cuenta de Instagram.
"Vengo con hambre, con compromiso y con muchas ganas de competir, dejarlo todo en la cancha y pelear por cosas grandes. Gracias a todos los que confiaron en mí desde el primer momento. Ahora es momento de trabajar, de representar estos colores con carácter y dar lo mejor, siempre", completó.
Romero llegó en condición de libre después de su paso por Corinthians y no renovar su contrato con la institución brasilera. Su arribo se dio después de una negociación rápida luego de un llamado de Juan Román Riquelme a su mellizo Óscar, quien pasó por el club en 2022.
comentar