El posteo de Ángel Romero tras ser presentado como refuerzo de Boca

"Hoy empiezo un nuevo capítulo en mi carrera. Llego a un club enorme, con una historia que se respeta y una hinchada que se siente en todo el mundo. Vestir esta camiseta es un orgullo y también una gran responsabilidad", arrancó Romero en su cuenta de Instagram.

"Vengo con hambre, con compromiso y con muchas ganas de competir, dejarlo todo en la cancha y pelear por cosas grandes. Gracias a todos los que confiaron en mí desde el primer momento. Ahora es momento de trabajar, de representar estos colores con carácter y dar lo mejor, siempre", completó.

Romero llegó en condición de libre después de su paso por Corinthians y no renovar su contrato con la institución brasilera. Su arribo se dio después de una negociación rápida luego de un llamado de Juan Román Riquelme a su mellizo Óscar, quien pasó por el club en 2022.