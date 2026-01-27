Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez no se saludaron en Vélez-Talleres: ¿qué hay detrás de este gesto?

El quiebre del vínculo se remonta a finales de 2016, cuando Guillermo acababa de asumir como entrenador de Boca y Tevez, uno de los referentes del plantel, decidió aceptar una oferta del fútbol chino tras la obtención del campeonato local. Aquella salida generó malestar en el cuerpo técnico. Años más tarde, el propio Tevez reconoció el conflicto: “No me veía otro año en el club si él seguía. Sentía que no iba a jugar pasara lo que pasara”, declaró en 2019 con TyC Sports.

La relación no se recompuso con el regreso del Apache al club en enero de 2018. En ese momento, Boca atravesaba un buen presente futbolístico y sumó refuerzos ofensivos de peso como Mauro Zárate, lo que obligó a Tevez a competir por un lugar. “Yo siempre peleé por el puesto, nunca llegué tarde ni tuve rebeldía cuando me tocó jugar 10 o 15 minutos”, afirmó entonces. Sin embargo, también admitió tensiones internas: “Sufrí falta de respeto. Pero quedan en el vestuario”.

En ese mismo contexto, Tevez también se refirió a la llegada de Guillermo y su pérdida de protagonismo: “Sabía que su llegada era para sacarme a mí. Guillermo no charló conmigo cuando vino. Si ves un jugador que es ídolo en el club y traés a alguien para reemplazarlo y el primer día mandás a Tevez al banco, es una señal”, explicó. A pesar de esas diferencias, el exdelantero valoró el ciclo del Mellizo: “Fue uno de los mejores entrenadores. Su balance en Boca fue muy bueno”.

Con el paso del tiempo, la distancia se mantuvo y se trasladó a su etapa como entrenadores: el cruce en Liniers fue el segundo enfrentamiento entre ambos desde que dirigen a Vélez y Talleres y ocurrió lo mismo que en el primero, en noviembre de 2025, con triunfo del equipo cordobés, mientras que esta vez el Fortín se impuso por 2 a 1. Más allá del resultado, el foco volvió a estar puesto en un saludo ausente que resume una relación quebrada desde hace años y que, al menos por ahora, no muestra señales de recomposición.