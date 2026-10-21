Boca puede quedarse con todo: los cinco títulos que puede ganar en 2026

El Xeneize está a un partido de ganar la Sudamericana, a dos de levantar la Copa Argentina, a tres de la Anual y sigue en carrera en el Clausura y un posible Trofeo de Campeones.
Con una bomba de un Paredes desgarrado, Boca venció 3 a 1 a Vasco da Gama en el Maracaná, revirtió la caída 1 a 0 en la ida en La Bombonera y clasificó a la final de la Copa Sudamericana, que será contra el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez o Montevideo City Torque (se impuso 3-0 en la ida el equipo brasilero). De esta manera, el equipo del Vasco Arruabarrena puede quedarse con todo, con ¡cinco títulos en 2026!
Boca está a un partido de ganar la Copa Sudamericana, a dos de levantar la Copa Argentina, a tres de la Anual y sigue en carrera en el Torneo Clausura y a una posible clasificación al Trofeo de Campeones. El Xeneize buscará volver a consagrarse campeón del plano internacional después de 18 años contra Atlético Mineiro (salvo un milagro poco probable del Montevideo City) y afrontará las semifinales de la Copa Argentina contra Banfield en los títulos más cercanos.
Después, el equipo del Vasco es líder -junto a Argentinos Juniors- de la Anual con 54 puntos a tan solo tres jornadas de la finalización, con un fixture complejo como Independiente en el Libertadores de América, River y Defensa y Justicia en La Bombonera.
Por otro lado, el club azul y amarillo está segundo en la Zona A del Clausura con 24 puntos, ya metido en los octavos de final del certamen. Y, si se consagra en el torneo local, podrá disputar el Trofeo de Campeones ante Belgrano de Córdoba, ganador del Apertura, el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes.
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