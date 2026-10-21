Boca puede quedarse con todo: los cinco títulos que puede ganar en 2026

El Xeneize está a un partido de ganar la Sudamericana, a dos de levantar la Copa Argentina, a tres de la Anual y sigue en carrera en el Clausura y un posible Trofeo de Campeones.

Con una bomba de un Paredes desgarrado, Boca venció 3 a 1 a Vasco da Gama en el Maracaná, revirtió la caída 1 a 0 en la ida en La Bombonera y clasificó a la final de la Copa Sudamericana, que será contra el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez o Montevideo City Torque (se impuso 3-0 en la ida el equipo brasilero). De esta manera, el equipo del Vasco Arruabarrena puede quedarse con todo, con ¡cinco títulos en 2026!