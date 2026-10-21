Arruabarrena: "Tengo un grupo que la sufrió y ahora quiere hacer historia"

"Los protagonistas son los jugadores. Si ellos no están convencidos, es imposible. Tengo un grupo de jugadores inteligentes y con ganas de hacer historia. Esperemos poder ir pasito a pasito, partido a partido. No hemos logrado nada. Ahora, festejaremos en el avión y ya pensaremos en Independiente el domingo, porque es un clásico y tenemos que defender la tabla anual", marcó el DT nuevamente la paciencia.

En cuanto a la serie de las semifinales de la Sudamericana con el Vasco da Gama, Arruabarrena fue claro y aseguró que su equipo fue "merecedor de pasar a la final por los dos partidos", al mismo tiempo en que señaló que los goles fueron marcados "en los momentos justos".

Por último, sobre Paredes, comentó: "Ha sido una semana difícil, por todo lo comentado. Obviamente que el resultado me da tal vez la razón, pero era una decisión difícil. Entendí que era el momento idóneo para entrar en el segundo tiempo, con un trajín del equipo rival y más cansancio. Lo importante es que no sintió nada. Sé el esfuerzo que hizo, hemos charlado bastante, pero es un capitán, un líder y lo ha demostrado hoy, sacando el gol".