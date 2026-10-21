Arruabarrena: "Tengo un grupo que la sufrió y ahora quiere hacer historia"

El entrenador de Boca destacó la producción de su equipo para remontarle la serie a Vasco da Gama en el Maracaná y clasificar a la final de la Copa Sudamericana.
Boca venció 3 a 1 a Vasco da Gama en el Maracaná, remontó la serie que estaba abajo por la caída 1 a 0 en La Bombonera y clasificó a la final de la Copa Sudamericana. "Tengo un grupo que la sufrió y ahora quiere hacer historia", destacó Rodolfo Arruabarrena tras el encuentro en conferencia de prensa.
"Esto es mérito del grupo, que lo ha sufrido, que en semestres anteriores ha tenido que remarla y ahora hemos cumplido el primer objetivo. Dentro de un mes nos preocuparemos por la final. Hoy yo tenía ganas de entrar, de cabecear en los córners. Esto no se ve seguido", inició el DT ante la consulta de su mérito en el presente del equipo.
"El hincha de Boca se los va hacer recordar, pero todavía no conseguimos nada. Sabemos que el club necesita un título, pero no nos vamos a meter esa presión. Hay un grupo que la sufrió, que ahora quiere hacer historia y tienen que aprovecharla", expresó el Vasco.
"Los protagonistas son los jugadores. Si ellos no están convencidos, es imposible. Tengo un grupo de jugadores inteligentes y con ganas de hacer historia. Esperemos poder ir pasito a pasito, partido a partido. No hemos logrado nada. Ahora, festejaremos en el avión y ya pensaremos en Independiente el domingo, porque es un clásico y tenemos que defender la tabla anual", marcó el DT nuevamente la paciencia.
En cuanto a la serie de las semifinales de la Sudamericana con el Vasco da Gama, Arruabarrena fue claro y aseguró que su equipo fue "merecedor de pasar a la final por los dos partidos", al mismo tiempo en que señaló que los goles fueron marcados "en los momentos justos".
Por último, sobre Paredes, comentó: "Ha sido una semana difícil, por todo lo comentado. Obviamente que el resultado me da tal vez la razón, pero era una decisión difícil. Entendí que era el momento idóneo para entrar en el segundo tiempo, con un trajín del equipo rival y más cansancio. Lo importante es que no sintió nada. Sé el esfuerzo que hizo, hemos charlado bastante, pero es un capitán, un líder y lo ha demostrado hoy, sacando el gol".
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