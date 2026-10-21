Paredes: "Es una de las noches más importantes de mi carrera"

El capitán de Boca, que se vistió de héroe al marcar en el Maracaná el gol de la clasificación a la final de la Sudamericana, destacó al grupo: "Hicimos un partido perfecto".
Leandro Paredes, que está desgarrado, pidió jugar y se vistió de héroe de Boca al marcar el gol de la clasificación a la final de la Copa Sudamericana. El campeón del mundo hizo el gol decisivo en el Maracaná con una bomba con complicidad de una floja respuesta del arquero rival y tras el encuentro destacó al grupo.
“Héroes son todos, es todo el grupo porque están haciendo un trabajo increíble. Se están esforzando al máximo, hasta lo que no tenemos. Siempre damos la cara. Este grupo quiere cosas grandes”, comenzó el capitán del Xeneize en diálogo con DSports.
Luego, reveló que tiene un récord ideal en uno de los templos del fútbol sudamericano. “Es una de las noches más importantes de mi carrera. Había jugado dos veces y había ganado dos veces. Esta es la tercera, me siento en casa”, soltó tras la clasificación. Aunque jugó cuatro veces y ganó cuatro veces.
"Es difícil encontrar palabras para lo que estoy viviendo. Solo palabras de agradecimiento para este grupo. Están dando hasta lo que no tienen para llevar a este club a donde merecen. Hicimos una vuelta muy buena, hoy hicimos un partido perfecto de principio a fin”, completó Paredes.
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