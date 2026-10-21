Paredes: "Es una de las noches más importantes de mi carrera"

El capitán de Boca, que se vistió de héroe al marcar en el Maracaná el gol de la clasificación a la final de la Sudamericana, destacó al grupo: "Hicimos un partido perfecto".

Leandro Paredes, que está desgarrado, pidió jugar y se vistió de héroe de Boca al marcar el gol de la clasificación a la final de la Copa Sudamericana. El campeón del mundo hizo el gol decisivo en el Maracaná con una bomba con complicidad de una floja respuesta del arquero rival y tras el encuentro destacó al grupo.