Boca recibe una noticia clave antes de las semifinales ante Vasco da Gama

Desde su llegada al fútbol brasileño, Colidio había comenzado a destacarse. En siete encuentros disputados, convirtió dos goles y aportó dos asistencias. Además, el último fin de semana fue clave al marcar en la agónica victoria de Vasco sobre Gremio, un resultado importante en la lucha por la permanencia en el Brasileirao.

Vasco da Gama llegó a las semifinales tras superar a Independiente Santa Fe por un global de 2-0. Boca, en tanto, eliminó a San Pablo luego de imponerse en La Bombonera y empatar en el Morumbí.

La serie entre Boca y Vasco se jugará durante las semanas del 14 y 21 de octubre. El primer encuentro será en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará en Río de Janeiro.