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Boca recibe una noticia clave antes de las semifinales ante Vasco da Gama

Facundo Colidio no podrá enfrentar al Xeneize por una regla de CONMEBOL vinculada a su inscripción en la Copa Sudamericana cuando todavía pertenecía a River.

Boca tendrá una baja importante en Vasco da Gama de cara a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Facundo Colidio no podrá enfrentar al Xeneize debido a una situación relacionada con River y su inscripción en el certamen internacional.

El delantero fue transferido por el Millonario al conjunto brasileño antes de los octavos de final. Sin embargo, River decidió mantenerlo dentro de su lista de buena fe para las instancias decisivas de la competencia, una determinación que terminó imposibilitando su inscripción por parte de Vasco.

El reglamento de la CONMEBOL establece que un futbolista no puede ser anotado para la Fase Final por más de un club. Esta etapa incluye los playoffs, octavos, cuartos, semifinales y final. Por ese motivo, Colidio quedó impedido de disputar las siguientes rondas con su nuevo equipo.

Desde su llegada al fútbol brasileño, Colidio había comenzado a destacarse. En siete encuentros disputados, convirtió dos goles y aportó dos asistencias. Además, el último fin de semana fue clave al marcar en la agónica victoria de Vasco sobre Gremio, un resultado importante en la lucha por la permanencia en el Brasileirao.

Vasco da Gama llegó a las semifinales tras superar a Independiente Santa Fe por un global de 2-0. Boca, en tanto, eliminó a San Pablo luego de imponerse en La Bombonera y empatar en el Morumbí.

La serie entre Boca y Vasco se jugará durante las semanas del 14 y 21 de octubre. El primer encuentro será en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará en Río de Janeiro.

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