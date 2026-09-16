Gigante Estudiantes: triunfo a Corinthians en Brasil y a semis de la Libertadores

Tras el 1 a 1 de la ida en UNO, el Pincha volvió a demostrar su mística copera al vencer por 1 a 0 a Timao en Brasil y meterse entre los cuatro mejores del certamen continental.
Mística copera: Estudiantes venció a Corinthians en Brasil y se metió a las semifinales de la Copa Libertadores. Tras igualar 1 a 1 en la ida en UNO, el Pincha volvió a demostrar su grandeza al superar por 1 a 0 al Timao de visitante y meterse entre los cuatro mejores del certamen continental.
Estudiantes fue más que Corinthians en medio de un marco impresionante del Neo Química Arena en un encuentro que lo jugó con fútbol y corazón, con atrevimiento en ataque y solidez defensiva. El Pincha pudo conseguir la ventaja en el primer tiempo, pero tenía que ser con épica, llegando a tres minutos de final cuando parecía que no se movería el 0-0 y el pase se definiría desde los doce pasos.
El lateral Tomás Palacios se metió al área por la banda derecha y tiró un centro atrás que continuó de una volea perfecta de Alexis Castro para desatar la euforia de los hinchas platenses presentes en el estadio y en todo el país. Como si fuera poco, Corinthians tuvo un penal a los 95' para empatar el partido pero Memphis Depay, la estrella del equipo, tiró el balón a las nubes.
Ahora, Estudiantes, que a fin de mes disputará la Supercopa Internacional contra Rosario Central, espera rival en la semifinal de la Copa Libertadores. Flamengo o Independiente del Valle será su contrincante, siendo más probable el conjunto brasilero después de imponerse 2 a 0 en la ida en Ecuador.
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