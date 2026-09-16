Gigante Estudiantes: triunfo a Corinthians en Brasil y a semis de la Libertadores

Estudiantes fue más que Corinthians en medio de un marco impresionante del Neo Química Arena en un encuentro que lo jugó con fútbol y corazón, con atrevimiento en ataque y solidez defensiva. El Pincha pudo conseguir la ventaja en el primer tiempo, pero tenía que ser con épica, llegando a tres minutos de final cuando parecía que no se movería el 0-0 y el pase se definiría desde los doce pasos.