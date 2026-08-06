Insólito: Boca se ¡olvidó! a cuatro jugadores en el Ducó y tuvo que retroceder a buscarlos

Para su fortuna, el "olvido" duró unos pocos minutos cuando se dieron cuenta de la falta en los asientos del micro. Rápidamente, el chofer pegó el volantazo y volvió a recogerlos.

Ascacíbar cumplió con la ley del ex y le dio la victoria a Boca.

Puede pasar, porque no es el primer ni el último club al que le sucede este desperfecto con su delegación. Sin embargo, sigue siendo un hecho tan insólito e inentendible como gracioso. Boca casi se va con 20 de 24 jugadores convocados para el duelo con Estudiantes por la postergada fecha 2.