Insólito: Boca se ¡olvidó! a cuatro jugadores en el Ducó y tuvo que retroceder a buscarlos

Después de la victoria por 1-0 a Estudiantes en el estadio de Huracán -donde fue local-, el micro del club dejó afuera a Villa, Montero, Ascacíbar y Romero, y se fue sin ellos, aunque se dieron cuenta rápido.
Boca gustó y ganó con lo justo en el Tomás Adolfo Ducó -estadio de Huracán, donde hizo de local- por 1-0 ante Estudiantes con gol de Santiago Ascacíbar, gracias a la inexorable ley del ex. Sin embargo, la alegría de la vuelta al triunfo se vio nublada para algunos nombres con un hecho insólito: el micro en el que viaja el plantel se ¡olvidó! a cuatro jugadores y tuvo que volver a buscarlos.
Después de hacer el ritual post partido, cambiarse en el vestuario y hablar con los medios, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena se dirigieron sin apuro al ómnibus que los traslada, conformes con la victoria que les dio los primeros tres puntos en el Torneo Clausura.
Parece que por un momento de distracción, el camino de la tropa siguió su rumbo y varios quedaron rezagados: Álvaro Montero, Ángel Romero, Sebastián Villa y Santiago Ascacíbar se detuvieron desorientados en Parque Patricios, mientras que sus compañeros no advirtieron de sus ausencias y continuaron su rumbo hacia la Avenida Amancio Alcorta.
El goleador de la tarde, los colombianos y el paraguayo protagonizaron una postal similar a la de "Mi Pobre Angelito" en el hall central, con una actitud de desconcierto y cargados con sus pertenencias.
Para su fortuna, el "olvido" duró unos pocos minutos cuando se dieron cuenta de la falta en los asientos del micro. Rápidamente, el chofer pegó el volantazo y volvió a recogerlos.
Puede pasar, porque no es el primer ni el último club al que le sucede este desperfecto con su delegación. Sin embargo, sigue siendo un hecho tan insólito e inentendible como gracioso. Boca casi se va con 20 de 24 jugadores convocados para el duelo con Estudiantes por la postergada fecha 2.
comentar