Ángel Di María: la chance de jugar el Mundial, su comparación entre Messi y Cristiano y más

El futbolista de Rosario Central remarcó que “ahora les toca a otros” en la Selección Argentina. Además, volvió a contar cómo definió su retiro de la Albiceleste y agregó: “Después de Qatar ya tenía tomada la decisión, pero los chicos (sus compañeros) me convencieron para jugar la Copa América y por suerte terminó con el título. Fue de película”.

Con respecto a los momentos más importantes con la Selección, Fideo eligió la Copa América 2021. “Veníamos de una sequía de 28 años y en lo personal fue un desbloqueo, porque me iba bien en los clubes y no ganaba con mi país. Con esa mochila tan pesada en los hombros, esa final contra Brasil con un gol mío fue de lo más lindo”, contó.

image

El atacante también destacó la Copa del Mundo conquistada en Qatar y explicó que “seguramente tiene más valor, pero cada uno es el premio al sacrificio”. Siguiendo en la misma línea, hizo énfasis en los 37 trofeos que obtuvo hasta el momento en lo que va de su carrera y añadió: “No se puede despreciar ninguno”.

Por otro lado, a la hora de marcar las diferencias entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a quienes tuvo como compañeros, Di María fue contundente. “Cris era todo en base a trabajo y esfuerzo por ser el número uno, pero Leo tomaba mate en el vestuario y después demostraba que tenía un don que Dios le dio para ser el mejor”, aseguró.

A la hora de definir al portugués, con quien compartió plantel en Real Madrid y forjaron una gran relación, el atacante canalla expresó que “a nivel profesionalismo no hay otro igual por su forma de trabajar y mantenerse”. Finalmente, concluyó: “Coincidió con la era de la Pulga y eso complicó bastante su objetivo”.

Más frases de Ángel Di María

Franco Mastantuono: "Lo han comparado conmigo, pero tiene mucha más calidad que yo y mucho mejor regate. Es un jugador de altísimo nivel. A él también le han criticado y liquidado cuando las cosas no iban bien, como a Xabi (Alonso), pero tiene toda la carrera por delante. Ahora está mejor, ha comenzado a jugar más y va a crecer muchísimo, lo cual es fácil cuando tienes a los mejores al lado".

Nico Paz: "Tiene un potencial enorme para crecer. Lo veo siempre y su nivel es muy bueno. Está espectacular y da señales de que seguirá progresando y dará muchas alegrías a Argentina. Es un jugador para el Real Madrid. El problema es que hay muchos buenos y traerlo para tenerlo parado, en el banco, no es bueno. Estar en el Como le está viniendo muy bien, tiene confianza, está incluso mejor que la pasada temporada y me pone muy contento por él. Va a tener su momento de llegar a un gran club".

Su vuelta a Rosario: "Es un honor poder disfrutar de mi gente, es algo único para mí. A veces no es fácil que todo ocurra tan bonito y me alegra muchísimo poder dar esta felicidad a la afición y a todos los que confiaron en mí. Me han hecho sentir como si nunca me hubiera ido. La realidad superó mis expectativas. Disfrutar cada partido y divertirme dentro de la cancha es lo que me ha permitido lograr todo lo que conquisté. Durante una carrera tan larga hay paredes por romper, porque no todo es lindo siempre, y en esos momentos hay que seguir adelante para volver a ser feliz".

Finalissima: "Son las dos mejores selecciones del mundo, pero espero que gane Argentina. Va a ser una final espectacular porque hay una misma sintonía de juego y formas similares de ver el fútbol. Será una disputa para ver quién tiene más la pelota porque ambos juegan a lo mismo".