Independiente Rivadavia se lo dio vuelta a Huracán y se impuso 2 a 1 en el Ducó

El primer tiempo tuvo a Huracán como protagonista: manejó mejor la pelota, presionó alto y generó las situaciones más claras. Tras algunos avisos, logró abrir el marcador a los 38 minutos cuando Jordy Caicedo aprovechó un envío al área y definió con precisión. Independiente Rivadavia tuvo una chance clara en el inicio con Sartori, pero le costó sostener el ritmo y se fue al descanso en desventaja.

En el complemento, la Lepra mostró otra actitud, adelantó líneas, ganó presencia en el mediocampo y empezó a lastimar por las bandas. A los 7 minutos, Fabrizio Sartori Prieto capitalizó una de las primeras llegadas profundas y marcó el empate, un gol que cambió el desarrollo del encuentro y fortaleció anímicamente al conjunto visitante.

Con el envión de la igualdad, los dirigidos por Alfredo Berti mantuvieron la iniciativa y dieron vuelta el partido a los 19 minutos del segundo tiempo: tras un tiro de esquina, Sheyko Studer apareció libre y, de cabeza, puso el 2-1 definitivo. Huracán intentó reaccionar, pero se encontró con un rival ordenado que defendió la ventaja con solvencia y se llevó tres puntos que confirman su buen momento.

De cara a la próxima fecha, La Lepra mendocina recibirá a Sarmiento de Junín el martes 3 de febrero desde las 21.15, con la chance de sostener su arranque ideal. Huracán, en tanto, buscará recuperarse cuando visite a Atlético Tucumán el sábado 31 de enero a las 22, en el estadio Monumental José Fierro.

El resumen de la victoria de Independiente Rivadavia a Huracán