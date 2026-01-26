Platense venció a Instituto en el inicio de la segunda fecha del Torneo Apertura

El partido comenzó con un blooper de Eugenio Raggio, defensor de Platense, que despejó para arriba y para atrás y superó a Matias Borgogno pero el arquero logró recuperarse y despejar el balón en la línea de meta. Un susto a los cinco minutos de juego que pudo valerle caro al local que había iniciado con el balón en su poder.

Por su parte, Platense aprovechó el blooper de su rival a los 28 minutos: Fernando Alarcón, lateral de Instituto, salió mal desde el fondo y después el arquero Manuel Roffo se la dejó regalada a Franco Zapiola, que solo tuvo que empujar el balón para abrir el marcador.

Tras ponerse 1 a 0 arriba, Platense manejó el balón y controló el duelo en el primer tiempo pero no logró ampliar la diferencia. Y, los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro: Alex Luna empató de manera parcial el encuentro promediando el complemento tras una buena jugada del visitante.

De todas maneras, Platense reaccionó rápido con el gol del triunfo de Tomás Nasif: el 9 surgido en River, que entró en el entretiempo, marcó de cabeza tras un buen centro de Tomás Gauto. Si bien el delantero que pertenece al Millonario después falló un mano a mano clave, tuvo una gran performance.

Con este triunfo, Platense suma 4 puntos y lidera la Zona A del Apertura, mientras que Instituto se encuentra en el fondo con cero unidades. Ahora, el club de Vicente López visitará este sábado, a partir de las 22, a Talleres de Córdoba. Mientras que la Gloria enfrentará el martes 3, desde las 21.15, a Lanús en Córdoba.