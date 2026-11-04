Boca, Rosario Central y Argentinos tendrán una conferencia conjunta antes de la definición

La Liga Profesional convocó a jugadores, entrenadores y presidentes de los tres candidatos al título. El encuentro será este jueves en el predio de la AFA, en Ezeiza.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por medio de la Liga Profesional, anunció una conferencia de prensa conjunta con futbolistas y entrenadores de Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors, los tres equipos que buscarán quedarse con el título de Campeón de Liga a través de la tabla anual.
La cita será este jueves 5 de noviembre, a las 17, en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, en Ezeiza. Por parte de los planteles participarán Leandro Paredes (Boca), Nicolás Oroz (Rosario Central) y Gastón Ávila (Argentinos Juniors).
También asistirán los directores técnicos de los tres clubes: Rodolfo Arruabarrena, en representación de Boca; Jorge Almirón, por Rosario Central; y Nicolás Diez, por Argentinos Juniors.
La propuesta se enmarca en la consigna de la Liga Profesional "Rivales, no enemigos" y apunta a promover un clima de respeto y convivencia entre los protagonistas, en la antesala de una definición que mantiene en vilo a los tres equipos.
En ese sentido, desde la organización destacaron que este tipo de encuentros suele desarrollarse en un ambiente distendido y de camaradería. Además, expresaron su expectativa de generar un espacio de distensión en medio de la tensión propia de la definición del campeonato.
A la conferencia también fueron invitados los presidentes de las instituciones: Juan Román Riquelme, por Boca; Cristian Malaspina, por Argentinos Juniors; y Gonzalo Belloso, por Rosario Central. Los dirigentes serán recibidos por el presidente de la AFA, Claudio Tapia.
Durante la jornada, además, se dará a conocer el nuevo diseño del trofeo que recibirá el equipo que se consagre campeón.
El próximo jueves 5 de noviembre a las 17 hs, en el predio Lionel Andrés Messi, en la localidad de Ezeiza, se realizará una conferencia de prensa previa excepcional, en la que participarán los tres clubes candidatos a coronarse el próximo sábado como Campeón de Liga: Argentinos, Boca y Rosario Central.
Más que nunca, el lema de la LPF (Rivales, No Enemigos) estará rondando la sala de conferencias del predio de la AFA cuando Leandro Paredes, Nicolás Oroz y Gastón Ávila, referentes indiscutibles de los conjuntos, expongan ante la prensa sus expectativas de coronación en esta 16ta fecha del Clausura. En un final de tabla anual apasionante, los tres equipos jugarán simultáneamente el próximo sábado a las 17.30 hs para ver quién se consagra campeón. Cabe recordar que tanto Boca, que enfrentará a Defensa y Justicia en la Bombonera, como Argentinos Juniors -que chocará contra Huracán en el Estadio Diego Armando Maradona- lideran la tabla con la misma cantidad de puntos, aunque los Xeneizes cuentan con la ventaja de una mejor diferencia de gol. Los Canallas, por su parte, están a un punto de la cima y deben enfrentar a un equipo descendido como Estudiantes de Río Cuarto, con la esperanza de ganar y que Boca y Argentinos no triunfen en sus compromisos.
También expondrán sus ilusiones y argumentos los entrenadores Rodolfo Arruabarrena, Nicolás Diez y Jorge Almirón, quienes responderán las preguntas de los medios. A su vez, los titulares de las tres instituciones (Juan Román Riquelme, Cristian Malaspina y Gonzalo Belloso) estarán presentes en el evento, como orgullosos presidentes esperanzados en concretar un sueño inmenso. Todos ellos serán recibidos por Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien, como buen anfitrión, los recibirá en la casa de la Selección Argentina.
En el mismo evento se presentará el trofeo para el ganador, que tendrá un nuevo diseño.
Como siempre, la Liga Profesional de Fútbol de la AFA trata de enviar un mensaje de desdramatización y convivencia amistosa entre los clubes y jugadores que compiten. Por eso, generalmente los encuentros terminan siendo relajados y de gran camaradería entre los protagonistas. Esta vez, la cita será el próximo jueves, a las 17 hs, en el predio Lionel Andrés Messi, con la esperanza de pasar un buen momento de distracción en el medio de la tensión de una enorme definición.
comentar