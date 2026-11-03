Alexis Mac Allister reveló que le gustaría volver a Boca: "Me quedé con la espina"

Alexis Mac Allister sobre su paso por Boca y el deseo de regresar.

Además de Boca, Mac Allister mencionó a Argentinos Juniors como otro de los equipos a los que le gustaría regresar. El campeón del mundo se formó en el club de La Paternal, al igual que su padre Carlos y sus hermanos Kevin y Francis, y destacó el vínculo familiar con la institución. “Me gustaría volver como una forma de agradecimiento. Es un club que me dio todo a mí y a mi familia”, explicó sobre la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta del Bicho.