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Alexis Mac Allister reveló que le gustaría volver a Boca: "Me quedé con la espina"

El campeón del mundo, que brilla todos los fin de semana en Liverpool, recordó su breve paso por el Xeneize y reconoció que le hubiera gustado permanecer más tiempo.

Bomba: Alexis Mac Allister reveló que le gustaría volver a Boca. El volante del Liverpool y de la Selección Argentina recordó su breve paso por el Xeneize y aseguró que se quedó con ganas de jugar más tiempo. “Me quedó la espina con Boca, que haya sido un tiempo tan corto, me quedé con ganas de jugar un poco más. Se dio así y en el futuro nunca se sabe, pero me gustaría volver”, expresó en una entrevista con Los Edul.

El volante disputó apenas 20 partidos con la camiseta azul y oro durante el segundo semestre de 2019 y comienzos de 2020, período en el que convirtió dos goles y entregó cuatro asistencias. Había llegado a préstamo desde Brighton, luego de ser transferido por Argentinos Juniors al club inglés, pero la cesión terminó antes de lo previsto y debió regresar a Inglaterra en enero de 2020. Su salida generó polémica en aquel momento, aunque logró consagrarse campeón de la Superliga 2019/20.

Alexis Mac Allister sobre su paso por Boca y el deseo de regresar.

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Además de Boca, Mac Allister mencionó a Argentinos Juniors como otro de los equipos a los que le gustaría regresar. El campeón del mundo se formó en el club de La Paternal, al igual que su padre Carlos y sus hermanos Kevin y Francis, y destacó el vínculo familiar con la institución. “Me gustaría volver como una forma de agradecimiento. Es un club que me dio todo a mí y a mi familia”, explicó sobre la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta del Bicho.

El futbolista también sorprendió al mencionar un tercer destino posible: Deportivo Mac Allister, la institución pampeana fundada por su padre y su tío. Allí expresó que comparte un sueño con sus hermanos y primos: “El sueño que tenemos nosotros es llevarlo a Primera en algún momento, ojalá disfrutarlo con mis hermanos y primos dentro de la cancha”. De todos modos, aclaró que cualquier decisión sobre un regreso al país dependerá también de cuestiones familiares y personales, aunque reconoció que extraña la Argentina.

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