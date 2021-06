Boca: Se demora la presentación de Briasco y Rolón

El lunes pasado ambos jugadores se despidieron del plantel y cuerpo técnico de Huracán y ese mismo día se realizaron la revisión médica correspondiente para sumarse al plantel de Boca. A pesar de estos avances, el anuncio oficial de las llegadas de Briasco y Rolón se atrasó y todavía no hay ninguna confirmación de una cercana presentación.

La demora solo tendría que ver con Briasco, ya que hubo diferencias entre Boca y Huracán por el cruce de los papeles definitivos. Aún no llegan a un acuerdo con respecto al modo y forma de pago del pase del jugador, para que finalmente ambos puedan firmar. Si bien Rolón es Independiente, en este punto van de la mano.



Desde el club de la Ribera aseguran que Huracán cambió algunos detalles del acuerdo cuando los enviaron para que se firmen y desde el Globo desmienten por completo esta versión. Todavía no hay nada confirmado pero mientras tanto, lo que único que queda a la vista de todos es la tardanza en el anuncio oficial.



Por otro lado, cuando todo parecía prácticamente acordado, la llegada de Franco Di Santo desde San Lorenzo comienza a complicarse. Boca creía haber llegado a un acuerdo con el Ciclón, pero en las últimas horas desde el club de Boedo pidieron una suma mayor de dinero.



El delantero sigue con sus entrenamientos individuales, de cara a la próxima temporada, pese a no tener nada asegurado.