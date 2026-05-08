Hernán Galíndez palpitó el cruce de Huracán con Boca: "Ellos tienen la presión"

Galíndez también evitó polemizar sobre el arbitraje, aunque dejó un mensaje en la previa. “No hablo de arbitrajes en general. Ojalá que no pase nada raro”, comentó sobre la designación de Pablo Echavarría. En otro tramo de la charla, bromeó sobre la posibilidad de que Lucas Blondel convierta ante su exclub. “Me dijo que si hace un gol no lo grita y yo le dije que si hace eso no le hablo más”, contó entre risas.