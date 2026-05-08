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Hernán Galíndez palpitó el cruce de Huracán con Boca: "Ellos tienen la presión"

El arquero y capitán del Globo habló del duelo por los octavos del torneo que se disputará el sábado en La Bombonera. Además, se refirió a los rumores de ser refuerzo del Xeneize en el futuro.

Hernán Galíndez calentó la previa del duelo entre Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura y aseguró que el favorito llega bajo presión. “Llegamos bien, con confianza. Boca es favorito y tendrá la presión”, afirmó el arquero y capitán del Globo en conferencia de prensa. El encuentro se jugará el sábado desde las 19 en La Bombonera y marcará el inicio de la fase eliminatoria para ambos equipos.

El arquero ecuatoriano consideró que el conjunto de Parque Patricios atraviesa un buen momento y hasta deslizó que el Xeneize podía ser el rival ideal para esta instancia. “Puede ser el mejor rival que podía tocarnos, sí, por cómo venimos”, sostuvo. Además, remarcó que Boca llega con desgaste físico tras el viaje a Ecuador por la Copa Libertadores y explicó que eso podría influir en el desarrollo del partido. “Suponemos que tendrán un cansancio extra a nosotros”, señaló.

Galíndez también evitó polemizar sobre el arbitraje, aunque dejó un mensaje en la previa. “No hablo de arbitrajes en general. Ojalá que no pase nada raro”, comentó sobre la designación de Pablo Echavarría. En otro tramo de la charla, bromeó sobre la posibilidad de que Lucas Blondel convierta ante su exclub. “Me dijo que si hace un gol no lo grita y yo le dije que si hace eso no le hablo más”, contó entre risas.

Por último, el arquero se refirió a los rumores que lo vincularon con Boca y descartó cualquier contacto formal. “Yo estoy bien acá, tengo contrato y soy feliz. No pienso en jugar en otro equipo del país”, aseguró. A los 39 años y con experiencia mundialista con Ecuador, Galíndez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y buscará ser una de las piezas clave de Huracán en la pelea por el título.

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