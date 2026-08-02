Newell's vs. Boca, por la tercera fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Xeneize visitará a la Lepra en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, en busca de su primer triunfo en el campeonato local. Todo lo que tenés que saber.
Este domingo, desde las 17, Boca visitará a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa por al tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Después de una padecida clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el Xeneize necesita cosechar su primera victoria en el campeonato frente a la Lepra, que viene de ganar y perder en las dos primeras jornadas. El enfrentamiento será arbitrado por Andrés Merlos y transmitido por TNT Sports.
El andar de Boca viene tambaleando. Las seguidilla de partidos ya se hace notar desde el inicio y Rodolfo Arruabarrena espera mantener la calma para que su proyecto continúe por buen camino. Viene se superar a O'Higgins con lo justo por penales luego del 0-1 en el tiempo regular (ganó 1-0 en la ida en la Bombonera), para asegurarse el pase a los octavos y su permanencia en el torneo internacional. Cabe destacar que jugó los playoffs después de quedar eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores en un escaso y pobre aporte, cuando aún contaba con Claudio Úbeda a la cabeza.
Pero no arrancó bien el Clausura. En el afán de cuidar jugadores para la vuelta con los chilenos, Boca cayó por goleada 3-0 ante Riestra en el Estadio Guillermo Laza. Ahora, volverá a jugar de visitante y salta directo a la tercera fecha. Es que la segunda, disputada entresemana, no la jugó debido a su compromiso por el certamen internacional y la recuperará el próximo miércoles desde las 19.00 en el Tomás Adolfo Ducó, su localía debido al mal estado del campo de juego de La Bombonera, vs. Estudiantes.
En Rosario, el Vasco confiará en la entereza de los once que paró en Rancagua. Pero teniendo en cuenta el desgaste, podría haber hasta cuatro cambios.
Del otro lado, un envalentonado Newell's que parece haber mostrado otra versión si se compara con la pobre y preocupante campaña que hizo en 2025, un rendimiento que lo condenó a quedar abajo en los promedios con tan solo ¡15 puntos! sumados en total.
Sufrió pero le ganó a Talleres por 1-0 en el debut. Sin embargo, el conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka viene de caer por el mismo resultado ante Independiente, en el Libertadores de América.
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Martín Luciano; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.
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