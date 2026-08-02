Newell's vs. Boca, por la tercera fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Vasco tendrá su debut oficial ante Sarmiento por Copa Argentina.

Del otro lado, un envalentonado Newell's que parece haber mostrado otra versión si se compara con la pobre y preocupante campaña que hizo en 2025, un rendimiento que lo condenó a quedar abajo en los promedios con tan solo ¡15 puntos! sumados en total.

Sufrió pero le ganó a Talleres por 1-0 en el debut. Sin embargo, el conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka viene de caer por el mismo resultado ante Independiente, en el Libertadores de América.

Newell's Old Boys comenzó el Torneo Clausura 2026 con una gran victoria ante Talleres.

La probable formación de Boca vs. Newell's, por el Torneo Clausura

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo , Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La posible formación de Newell's vs. Boca, por el Torneo Clausura

Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Martín Luciano; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

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