El Xeneize se medirá con Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador en el Grupo D del certamen internacional.
Boca tiene un grupo difícil en la Copa Libertadores con tres grandes rivales como Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador. El Xeneize no contó con suerte en el sorteo de este jueves en Paraguay y le tocó de los contrincantes más difíciles posibles siendo cabeza de grupo.
Cruzeiro tiene historia copera, importantes futbolistas por su billetera y un nuevo entrenador (Artur Jorge) que hace dos años le dio la primera Copa Libertadores a Botafogo. Por estos motivos, el club brasilero, aunque no arrancó bien en el campeonato local, no será un rival fácil para el conjunto comandado por Claudio Úbeda.
Universidad Católica, uno de los clubes importantes de Chile, puede darle pelea con la inteligencia de un entrenador argentino (Daniel Garnero). La U tiene también a un goleador argentino (Fernando Zampedri) y tiene un buen presente en el inicio del torneo local, ocupando el cuarto lugar de la tabla.
Por último, Barcelona de Ecuador es uno de los equipos con más trayectoria internacional de su país, habiendo disputado 32 veces la Copa Libertadores y llegando a dos finales, en las ediciones de 1990 y 1998. Boca tiene el grupo de la muerte porque le tocó tres grandes de sus países siendo cabeza de serie pero no debería tener problema para avanzar de ronda en caso de que muestre un buen rendimiento.
Claro está, Boca es el mayor rival de Boca: su irregularidad en el juego lo pone en peligro con este grupo. En caso de culminar en el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones, el equipo dirigido por Ubeda se clasificará a octavos de final. Si termina en el tercer puesto, quedará eliminado de la Libertadores pero accederá a los playoffs (especie de 16avos) de la Copa Sudamericana. Si queda último se despedirá de la competencia.
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