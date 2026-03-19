Boca tiene un grupo difícil en la Copa Libertadores con tres grandes rivales

Por último, Barcelona de Ecuador es uno de los equipos con más trayectoria internacional de su país, habiendo disputado 32 veces la Copa Libertadores y llegando a dos finales, en las ediciones de 1990 y 1998. Boca tiene el grupo de la muerte porque le tocó tres grandes de sus países siendo cabeza de serie pero no debería tener problema para avanzar de ronda en caso de que muestre un buen rendimiento.