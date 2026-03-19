River está en el Grupo H de la Copa Sudamericana con Bragantino, Blooming y Carabobo

River, que es el tercer equipo con más participaciones en la Libertadores, le tocará jugar la Sudamericana después de un 2025 para el olvido donde no ganó títulos ni pudo clasificarse al máximo certamen internacional. El Millonario jugó 11 veces la Gran Conquista, llegando a la final de la edición 2003 (cayó con Cienciano de Perú) y alzando el trofeo en 2014 (ante Atlético Nacional) en el inicio de la era de Marcelo Gallardo.

Cabe recordar que el primero de cada grupo clasificará a los octavos de final y el segundo deberá pasar por un playoffs contra algún tercero de grupo de Libertadores. Por eso, la importancia de ganar el grupo es mayor a las ediciones de hace no tanto tiempo.

Todos los grupos de la Copa Sudamericana 2026