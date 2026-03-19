River está en el Grupo H de la Copa Sudamericana con Bragantino, Blooming y Carabobo

El Millonario se medirá con un rival brasilero y un club boliviano con el que no sufrirá de la altura de visitante y afrontará un largo viaje a Venezuela a medirse con el subcampeón del país.
River cayó en el Grupo H de la Copa Sudamericana con Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela) en el sorteo de Conmebol realizado durante la noche de este jueves en Paraguay. El Millonario tiene un rival brasilero, un club boliviano con el que no sufrirá de la altura sobre el nivel del mar de visitante (es de apenas 420 metros) y un largo viaje a Venezuela a medirse con el subcampeón del país.
Bragantino, el rival más fuerte que tendrá River y buscará arrebatarle el grupo, inició el Brasilerao con dos triunfos, dos empates y tres derrotas. El club cuenta con una única presencia argentina: José Herrera, delantero tucumano de 22 años que se formó e inició su carrera en Argentinos Juniors. De todas maneras, el equipo de Coudet salió beneficiado porque siete de ocho grupos tienen club brasilero y el suyo no es el más complicado.
Blooming no está teniendo acción en el fútbol boliviano y su estadio no incluye la dificultad de la altura para River. Es que el equipo hace de local en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, ubicado en la ciudad de Santa Cruz que tiene apenas 420 metros sobre el mar. Sí, incomparable con Potosí (4.090 metros) o La Paz (3.650)
Por último, Carabobo fue subcampeón del último torneo de Venezuela pero es un equipo que siempre sufre en las competencias internacionales por su pobre jerarquía para el continente. El equipo de Coudet debería tener mucha facilidad y aún más cuando lo enfrente en el Monumental.
River, que es el tercer equipo con más participaciones en la Libertadores, le tocará jugar la Sudamericana después de un 2025 para el olvido donde no ganó títulos ni pudo clasificarse al máximo certamen internacional. El Millonario jugó 11 veces la Gran Conquista, llegando a la final de la edición 2003 (cayó con Cienciano de Perú) y alzando el trofeo en 2014 (ante Atlético Nacional) en el inicio de la era de Marcelo Gallardo.
Cabe recordar que el primero de cada grupo clasificará a los octavos de final y el segundo deberá pasar por un playoffs contra algún tercero de grupo de Libertadores. Por eso, la importancia de ganar el grupo es mayor a las ediciones de hace no tanto tiempo.
comentar