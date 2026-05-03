Torneo Apertura: cómo están quedando los octavos y cuándo podría haber Boca-River

A tres partidos de finalizar la fase regular, se arma el cuadro de los playoffs del campeonato con varios duelos de octavos confirmados. Todos los detalles.
A tres partidos de finalizar la fase regular, que se desarrollarán durante este lunes, se arma el cuadro de los playoffs del Torneo Apertura con muchos duelos de octavos de final ya confirmados y ya se piensa en cuándo se daría la posibilidad del Superclásico en este camino al título local.
La Zona A del Apertura está de la siguiente manera en los puestos de clasificación: Estudiantes (31), Boca (30), Vélez (27), Talleres (26), Independiente (24), Lanús (24), San Lorenzo (22) y Unión (21). El único cambio posible es que Defensa venza a Gimnasia de Mendoza y llegue a 22 unidades, dejando afuera al Tatengue y, en caso de hacerlo por un 3 a 0 contundente, dejaría al Ciclón en el octavo lugar por diferencia de gol.
Por su parte, los primeros ocho y el orden de la Zona B están definidos: Independiente Rivadavia (34), River (29), Argentinos Juniors (29), Rosario Central (28), Belgrano (26), Gimnasia (26), Huracán (22) y Racing (21). El Globo y La Academia clasificaron este domingo con lo justo después de empatar sin goles entre ellos: de hecho el equipo de Costas avanzó por mejor diferencia de gol que Barracas Central, que tenía los mismos puntos.
De esta manera, así están los compromisos de octavos de final: Independiente Rivadavia vs. Unión* en Mendoza, Estudiantes vs. Racing en UNO, Boca vs. Huracán en La Bombonera, River vs. San Lorenzo* en el Monumental, Vélez vs. Gimnasia en el José Amalfitani, Argentinos Juniors vs. Lanús en La Paternal, Talleres vs. Belgrano en el Kempes y Rosario Central vs. Independiente en Arroyito. Cabe remarcar que si Defensa le gana a GELP de Mendoza podrían modificarse los rivales de River, Independiente Rivadavia y San Lorenzo.
¿Y cuándo podrían cruzarse Boca y River? Ambos terminaron segundos en sus grupos y quedaron de lados diferentes de los cuadros por lo que solamente podrían enfrentarse en una supuesta final del certamen. El tiempo dirá si habrá otro derby con un trofeo de por medio.
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