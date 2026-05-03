Torneo Apertura: cómo están quedando los octavos y cuándo podría haber Boca-River

La Zona A del Apertura está de la siguiente manera en los puestos de clasificación: Estudiantes (31), Boca (30), Vélez (27), Talleres (26), Independiente (24), Lanús (24), San Lorenzo (22) y Unión (21). El único cambio posible es que Defensa venza a Gimnasia de Mendoza y llegue a 22 unidades, dejando afuera al Tatengue y, en caso de hacerlo por un 3 a 0 contundente, dejaría al Ciclón en el octavo lugar por diferencia de gol.