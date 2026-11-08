Se definieron los cruces de octavos de final y el cuadro de los playoffs del Clausura

Tras el empate entre Lanús y Central Córdoba en Santiago del Estero, que fue el encuentro que puso fin a la fase regular, quedaron definidos los cruces de octavos de final y el cuadro de los playoffs del Torneo Clausura. Los octavos se jugarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre a la espera de conocer los horarios de los duelos.