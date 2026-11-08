Se definieron los cruces de octavos de final y el cuadro de los playoffs del Clausura

Tras finalizar la fase regular del certamen local, arrancará la etapa decisiva el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.
Tras el empate entre Lanús y Central Córdoba en Santiago del Estero, que fue el encuentro que puso fin a la fase regular, quedaron definidos los cruces de octavos de final y el cuadro de los playoffs del Torneo Clausura. Los octavos se jugarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre a la espera de conocer los horarios de los duelos.
Por el lado izquierdo del cuadro quedaron los siguientes cruces: Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B), River (4° B) vs. Lanús (5° A), Argentinos Juniors (2° B) vs. Independiente (7° A) y Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B). Mientras que por el lado derecho, los partidos son: Rosario Central (1° B) vs. Gimnasia de Mendoza (8° A), Defensa y Justicia (4° A) vs. Barracas Central (5° B), Boca (2° A) vs. Independiente Rivadavia (7° B) y Gimnasia de La Plata (3° B) vs. Newell’s (6° A).
Serán partidos a un solo encuentro en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. En caso de empate, habrá tiempo suplementario (dividido en dos tiempos de 15 minutos) y, si persiste la igualdad, la definición será por penales. Ese mismo sistema se aplicará para los cuartos de final y las semifinales.
La final también será con prórroga y penales, pero se jugará en el Estadio Único Diego Armando Maradona el sábado 12 de diciembre. De acuerdo a cómo quedó armado el cuadro de los playoffs, la única posibilidad de tener un Superclásico es en una hipotética final, mientras que puede haber un clásico rosarino en semifinales.
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