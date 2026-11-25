En cada triunfo, en cada rezo, en los tatuajes y en las banderas: siempre presente en el corazón de los bosteros. Te extrañamos, Pelu https://t.co/3K9PG526xg — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 25, 2026

Desde Italia, Napoli también le dedicó un mensaje en sus cuentas oficiales, tanto en español como en italiano. «Desde hace 6 años Nápoles te extraña. Desde hace más de 40 años Nápoles te ama», expresó la institución que vivió una de las etapas más gloriosas de su historia con el argentino.

1960-2020 https://t.co/VSDoSt6n33 — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) November 25, 2026

Por su parte, la Selección Argentina publicó un extenso reconocimiento en el que destacó la dimensión histórica del Diez y la vigencia de su legado: «A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino como una figura irrepetible, cuyo legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte».

#DiegoEterno Seis años. Seguís entre nosotros. Gracias para siempre, Diego. https://t.co/utZjGuUayf — Selección Argentina (@Argentina) November 25, 2026

Otro de los clubes que se sumó fue Sevilla, que eligió fotografías de su paso por la institución española para acompañar una frase breve, pero contundente: «Siempre en nuestros corazones».

La Conmebol, en tanto, repasó las distintas etapas de su trayectoria y los equipos que representó, incluido su recorrido como entrenador de la Selección Argentina.

También se expresó Claudio Tapia, quien compartió un video con diferentes momentos de la carrera del astro y el recuerdo de los millones de hinchas que todavía lo extrañan. «Seis años y todavía pensamos qué dirías...», escribió el presidente de la AFA.

El emotivo mensaje de Víctor Hugo Morales a Maradona

Entre los homenajes también se destacó el del periodista y relator Víctor Hugo Morales, quien publicó una extensa reflexión sobre el vínculo que construyó con el Diez y la dificultad de aceptar su ausencia.

«Todavía me cuesta escribir tu nombre en pasado. Eres ausencia presencial permanente, que -sí- la razón entiende, pero que algo mucho más profundo se resiste a aceptar. La tuya fue así. Noticia imposible», expresó.

En otro tramo de su mensaje, recordó una de las frases más emblemáticas del propio Maradona: «No me olviden». Y respondió con una declaración que sintetizó el sentimiento de millones de argentinos: «Es imposible. Estás en todos. Sos nosotros».

El periodista también evocó el Mundial de México 1986 y la imagen de Diego gambeteando ingleses, aunque esta vez imaginó un destino diferente para aquella escena: «Esta vez no ibas hacia el arco. Ibas hacia el firmamento».

«Vos, Diego, dejaste algo mucho más difícil de nombrar. Una parte de la vida de millones de personas. Y todavía te seguimos mirando», concluyó.