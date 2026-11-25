Boca, Napoli, Sevilla y la Selección Argentina recordaron al Diez con emotivos mensajes e imágenes, mientras se acerca el veredicto del juicio por las circunstancias de su fallecimiento.
Seis años después de su muerte, Diego Armando Maradona sigue presente en la memoria del fútbol mundial. En un nuevo aniversario de su fallecimiento, clubes, instituciones y personalidades del deporte le rindieron homenaje a través de mensajes, fotografías y recuerdos de una carrera que dejó una huella imborrable.
El 25 de noviembre de 2020, todavía en plena pandemia, la noticia de su partida conmocionó a la Argentina. Las restricciones sanitarias condicionaron la despedida popular en la Casa Rosada, por donde pasaron más de un millón de personas. Una multitud que, sin las limitaciones de aquella época, probablemente habría sido todavía mayor.
Sin embargo, el recuerdo también convive con interrogantes que siguen sin respuesta: cómo fueron los últimos días del Diez y quiénes debían garantizar su cuidado. La Justicia buscará esclarecer esas circunstancias en un proceso cuyo veredicto está previsto para el 22 de diciembre, al mediodía.
Uno de los primeros clubes en recordar al ídolo fue Boca, que publicó una serie de imágenes para reflejar la vigencia de su figura en el sentimiento de los hinchas. Banderas, tatuajes y distintos rincones del barrio formaron parte del tributo.
Desde Italia, Napoli también le dedicó un mensaje en sus cuentas oficiales, tanto en español como en italiano. «Desde hace 6 años Nápoles te extraña. Desde hace más de 40 años Nápoles te ama», expresó la institución que vivió una de las etapas más gloriosas de su historia con el argentino.
Por su parte, la Selección Argentina publicó un extenso reconocimiento en el que destacó la dimensión histórica del Diez y la vigencia de su legado: «A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino como una figura irrepetible, cuyo legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte».
Otro de los clubes que se sumó fue Sevilla, que eligió fotografías de su paso por la institución española para acompañar una frase breve, pero contundente: «Siempre en nuestros corazones».
La Conmebol, en tanto, repasó las distintas etapas de su trayectoria y los equipos que representó, incluido su recorrido como entrenador de la Selección Argentina.
También se expresó Claudio Tapia, quien compartió un video con diferentes momentos de la carrera del astro y el recuerdo de los millones de hinchas que todavía lo extrañan. «Seis años y todavía pensamos qué dirías...», escribió el presidente de la AFA.
Entre los homenajes también se destacó el del periodista y relator Víctor Hugo Morales, quien publicó una extensa reflexión sobre el vínculo que construyó con el Diez y la dificultad de aceptar su ausencia.
«Todavía me cuesta escribir tu nombre en pasado. Eres ausencia presencial permanente, que -sí- la razón entiende, pero que algo mucho más profundo se resiste a aceptar. La tuya fue así. Noticia imposible», expresó.
En otro tramo de su mensaje, recordó una de las frases más emblemáticas del propio Maradona: «No me olviden». Y respondió con una declaración que sintetizó el sentimiento de millones de argentinos: «Es imposible. Estás en todos. Sos nosotros».
El periodista también evocó el Mundial de México 1986 y la imagen de Diego gambeteando ingleses, aunque esta vez imaginó un destino diferente para aquella escena: «Esta vez no ibas hacia el arco. Ibas hacia el firmamento».
«Vos, Diego, dejaste algo mucho más difícil de nombrar. Una parte de la vida de millones de personas. Y todavía te seguimos mirando», concluyó.
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