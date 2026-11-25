La próxima instancia del campeonato se jugaría entre sábado y domingo, aunque el calendario dependerá de la definición entre Boca e Independiente Rivadavia y de otros compromisos deportivos previstos para el fin de semana.
La AFA ya trabaja con un borrador de días y horarios para los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, que se disputarán durante el próximo fin de semana, aunque la confirmación oficial recién llegará después del partido entre Boca e Independiente Rivadavia, que cerrará los octavos este miércoles desde las 21 en La Bombonera. Durante la mañana hubo conversaciones entre la Asociación del Fútbol Argentino, la Liga Profesional y las autoridades de seguridad para comenzar a organizar los cuatro cruces de la próxima instancia.
La intención es que todos los encuentros se desarrollen entre sábado y domingo, aunque todavía existen cuestiones que pueden modificar la planificación. Por un lado, se buscará evitar superposiciones con la final de la Copa Libertadores, que tendrá a Estudiantes frente a Palmeiras el sábado a las 17 en Uruguay, y con el amistoso de la Selección Argentina femenina ante Alemania, previsto para el domingo a las 20.15.
Además, hay dos versiones sobre cómo influirá el resultado del partido de Boca. Si avanza el Xeneize, River jugaría el sábado ante Instituto y Boca enfrentaría a Gimnasia el domingo; si clasifica Independiente Rivadavia, los días se invertirían. Otra posibilidad es que el calendario se mantenga sin importar quién consiga el último boleto. La final del campeonato, en tanto, está prevista para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.
Mientras se termina de definir el cronograma, la AFA confirmó las designaciones arbitrales para los cuatro partidos de cuartos de final. Facundo Tello será el encargado de dirigir Vélez-Independiente, con Salomé Di Iorio en el VAR, mientras que Nazareno Arasa estará al frente de Instituto-River, en Alta Córdoba, acompañado por Lucas Novelli desde la cabina de videoarbitraje. Ninguno de los dos árbitros principales había sido designado en los octavos de final.
Por su parte, Pablo Dóvalo fue elegido para Rosario Central-Barracas Central, con Silvio Trucco en el VAR. El juez viene de dirigir el triunfo 3-1 de River ante Lanús, en un encuentro en el que sancionó un penal por una infracción de Izquierdoz sobre Otamendi. Finalmente, Darío Herrera impartirá justicia en Gimnasia y Esgrima La Plata frente al ganador de Boca-Independiente Rivadavia, con Diego Verlota como encargado del VAR. Herrera viene de dirigir el cruce entre Instituto y Huracán durante los octavos de final.
Vélez - Independiente | Sábado a las 20.00
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Gabriel Chade
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Sebastián Habib
Instituto - River | Sábado a las 22.00
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Brian Ferreyra
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato
Rosario Central - Barracas Central | Domingo a las 17.45
Árbitro: Pablo Dovalo
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mariano Ascensi
Ganador Boca / Ind. Rivadavia Mza. - Gimnasia (LP) | Domingo a las 22.00
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlota
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