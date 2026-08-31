Nicolás Tagliafico, en los planes de Juventus: el argentino que buscan para reforzar la defensa

Su salida del club francés, sin embargo, no sería sencilla. Es una pieza importante para el equipo y todavía tiene contrato hasta mediados de 2027, aunque su valor de mercado no sería demasiado elevado para un futbolista de su trayectoria.

El campeón del mundo surgido de Banfield y con pasado en Independiente podría convertirse así en una alternativa concreta para el conjunto italiano. Juventus ya conoce su situación y analiza la posibilidad de avanzar por él.

En caso de concretarse el desembarco, se reencontraría con otro argentino en el plantel. Nicolás González es actualmente el único representante albiceleste en la Juve, luego de regresar de Atlético de Madrid y marcar el último sábado en el triunfo 2-0 frente a Parma.