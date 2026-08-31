Nicolás Tagliafico, en los planes de Juventus: el argentino que buscan para reforzar la defensa

El lateral campeón del mundo es seguido por el gigante italiano, que analiza alternativas para ese sector ante una posible salida a préstamo. El defensor viene de quedar eliminado de la Champions League con su actual equipo.
Juventus posó los ojos en Nicolás Tagliafico mientras define cómo reforzar su defensa en este mercado de pases. La posibilidad tomó fuerza a partir de la eventual partida de Juan Cabal, quien podría continuar su carrera a préstamo en Atalanta. ¿Pega el salto a la Serie A?
Según informó la prensa italiana, ya hubo contactos iniciales para conocer las condiciones de una eventual negociación por el futbolista de Olympique de Lyon. Por ahora, el acercamiento no avanzó hasta convertirse en una propuesta formal.
El argentino viene de atravesar un golpe deportivo con el conjunto francés: Lyon quedó afuera de la Champions League luego de perder los playoffs ante Fenerbahçe. Aun así, su experiencia internacional y su regularidad mantienen su nombre entre las alternativas de uno de los grandes de Italia.
El perfil del defensor resulta atractivo para la Vecchia Signora, que valora su intensidad para marcar, su despliegue por la banda y su experiencia en partidos de máxima exigencia. Además, su recorrido en Europa y con la Selección Argentina representa un plus.
Su salida del club francés, sin embargo, no sería sencilla. Es una pieza importante para el equipo y todavía tiene contrato hasta mediados de 2027, aunque su valor de mercado no sería demasiado elevado para un futbolista de su trayectoria.
El campeón del mundo surgido de Banfield y con pasado en Independiente podría convertirse así en una alternativa concreta para el conjunto italiano. Juventus ya conoce su situación y analiza la posibilidad de avanzar por él.
En caso de concretarse el desembarco, se reencontraría con otro argentino en el plantel. Nicolás González es actualmente el único representante albiceleste en la Juve, luego de regresar de Atlético de Madrid y marcar el último sábado en el triunfo 2-0 frente a Parma.
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