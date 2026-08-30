El entrenador argentino viajará la próxima semana a Quito para sellar su primera travesía en un combinado nacional.
Bomba: Marcelo Gallardo se convertiría en entrenador de la Selección de Ecuador. El técnico argentino, quien estuvo varios meses de inactividad después de su segundo ciclo en River, reemplazará a Sebastián Beccacece, quien dejó el cargo después de la última Copa del Mundo.
El Muñeco viajará la próxima semana a Quito para firmar con la Federación y empezar su primera experiencia en un combinado nacional. Tras su debut como entrenador en Nacional en 2011, el argentino se hizo cargo del banco del Millonario en junio de 2014 y se convirtió en el técnico más ganador de la historia del club. Durante su primera etapa en Núñez, la cual duró más de ocho años, conquistó 14 trofeos (siete locales y siete internacionales), entre ellos dos Copas Libertadores, sumado a las recordadas eliminaciones a Boca.
Tras su salida del equipo de sus amores, Gallardo tuvo una breve etapa en el fútbol árabe como DT del Al-Ittihad y regresó a River en agosto de 2024. Sin embargo, su segundo ciclo estuvo lejos de las expectativas generadas, no levantó ningún título y se despidió tras la victoria 3 a 1 ante Banfield en el Monumental en febrero. "Uno se va, pero no se va nunca", comentó.
Ecuador vuelve a apostar por un entrenador argentino de cara a la Copa del Mundo 2030. Vale la pena recordar que Beccacece dirigió a la Tricolor en la última máxima cita, en la cual cayó ante México en 16vos de final, pero logró un histórico triunfo ante Alemania en fase de grupos. Previamente, el también argentino Gustavo Alfaro había estado al frente del seleccionado sudamericano en Qatar 2022, aunque no logró superar la fase de grupos.
Con la Copa América 2028 y la clasificación a la próxima Copa del Mundo como objetivos principales en el horizonte, Gallardo contaría con menos de un mes para preparar su debut en la próxima fecha FIFA de septiembre. En un seleccionado que cuenta con figuras como el volante del Chelsea Moíses Caicedo, el defensor del Arsenal Piero Hincapié, el zaguero central del PSG William Pacho o el delantero del Dinamo Moscú Gonzalo Plata, el Muñeco está ante la oportunidad de relanzar su carrera como entrenador y volver a ocupar la primera plana del fútbol sudamericano.
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