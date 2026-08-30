Marcelo Gallardo se convertiría en entrenador de la Selección de Ecuador

Con la Copa América 2028 y la clasificación a la próxima Copa del Mundo como objetivos principales en el horizonte, Gallardo contaría con menos de un mes para preparar su debut en la próxima fecha FIFA de septiembre. En un seleccionado que cuenta con figuras como el volante del Chelsea Moíses Caicedo, el defensor del Arsenal Piero Hincapié, el zaguero central del PSG William Pacho o el delantero del Dinamo Moscú Gonzalo Plata, el Muñeco está ante la oportunidad de relanzar su carrera como entrenador y volver a ocupar la primera plana del fútbol sudamericano.