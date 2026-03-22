Boca volvió al triunfo frente a Instituto en La Bombonera

Con una buena actuación colectiva, el equipo de Claudio Úbeda se impuso 2 a 0 a la Gloria con goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro y recuperó la sonrisa después de tres empates.
Boca venció 2 a 0 a Instituto en La Bombonera en la doceava fecha del Torneo Apertura y cortó la racha de tres empates al hilo en el torneo. El Xeneize jugó un buen partido y se metió en puestos de playoffs de la zona A del campeonato. Tomás Aranda y Adam Bareiro marcaron los goles de la victoria del club azul y amarillo.
El equipo de Úbeda volvió a ser protagonista, tener mucha fluidez en su juego y generar muchas ocasiones de gol con la justicia de que lo acompañó el resultado. El primer tiempo estuvo cerca de abrir el marcador el Xeneize en dos oportunidades desde los pies de Miguel Merentiel, quien perdió un mano a mano con el arquero Manuel Roffo y lanzó un remate dentro del área por arriba del travesaño después de un excelso pase largo de Leandro Paredes.
Tomás Aranda, a los cinco minutos del complemento, pondría el 1-0 a favor de Boca con un gran remate raso. Es el primer gol en Primera División para el futbolista con mucha proyección surgido en las inferiores del club. Adam Bareiro, con un cabezazo al palo, había avisado instantes antes para el local.
Sin embargo, el delantero paraguayo tendría revancha con un balón suelto en el área que aprovechó para poner el 2-0 en el tanteador a los diez minutos del complemento. El juez de línea levantó la bandera del offside pero, desde el VAR, avisaron que el gol era lícito y el visitante volvió a sacar del medio.
Jeremías Lázaro había descontado para Instituto a los 33 minutos del segundo tiempo pero, por un finísimo offside, el VAR anuló el tanto del conjunto cordobés. Agustín Marchesín, quien salvó a Boca en dos ocasiones, se fue lesionado a los 36' de la segunda mitad e ingresó en su lugar Leandro Brey, que no tuvo mucho trabajo.
Con este triunfo, Boca quedó sexto en la Zona A del Torneo Apertura con 17 puntos y ganó un poco de tranquilidad en la tabla aunque no puede relajarse. Ahora, el equipo de Úbeda visitará al Talleres de Carlos Tevez. Por su parte, Instituto, con 11, sigue cerca de los playoffs y ya se enfocará en su debut en la Copa Argentina con Atlanta.
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