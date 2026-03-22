Boca volvió al triunfo frente a Instituto en La Bombonera

Jeremías Lázaro había descontado para Instituto a los 33 minutos del segundo tiempo pero, por un finísimo offside, el VAR anuló el tanto del conjunto cordobés. Agustín Marchesín, quien salvó a Boca en dos ocasiones, se fue lesionado a los 36' de la segunda mitad e ingresó en su lugar Leandro Brey, que no tuvo mucho trabajo.

Con este triunfo, Boca quedó sexto en la Zona A del Torneo Apertura con 17 puntos y ganó un poco de tranquilidad en la tabla aunque no puede relajarse. Ahora, el equipo de Úbeda visitará al Talleres de Carlos Tevez. Por su parte, Instituto, con 11, sigue cerca de los playoffs y ya se enfocará en su debut en la Copa Argentina con Atlanta.