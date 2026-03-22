River sufrió pero le ganó a Estudiantes de Río Cuarto con el VAR como protagonista

El equipo del Chacho realizó un chato primer tiempo donde pareció haber dado un paso hacía atrás volviendo a la posesión sin sentido. El local neutralizó el buen juego mostrado por River en sus últimas presentaciones y el Millonario solamente contó con un bombazo de Aníbal Moreno tapado por Agustín Lastra. A los 35' el árbitro cobró penal para el visitante por una mano de Matías Valenti pero el VAR le avisó que fue afuera y corrigió a tiro libre.