River sufrió pero le ganó a Estudiantes de Río Cuarto con el VAR como protagonista

El Millonario venció 2 a 0 al León del Imperio de visitante en la doceava fecha del Torneo Apertura. El VAR le anuló un gol al local y le dio un penal al equipo del Chacho.
En un encuentro con mucha acción del VAR, River sufrió pero le ganó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto por la doceava fecha del Torneo Apertura y sumó el tercer triunfo al hilo en el ciclo de Eduardo Coudet. Gonzalo Montiel (de penal) y Maximiliano Salas marcaron los goles de la victoria del Millonario.
El equipo del Chacho realizó un chato primer tiempo donde pareció haber dado un paso hacía atrás volviendo a la posesión sin sentido. El local neutralizó el buen juego mostrado por River en sus últimas presentaciones y el Millonario solamente contó con un bombazo de Aníbal Moreno tapado por Agustín Lastra. A los 35' el árbitro cobró penal para el visitante por una mano de Matías Valenti pero el VAR le avisó que fue afuera y corrigió a tiro libre.
River inició muy bien el segundo tiempo con muchas proyecciones de los laterales y centros peligrosos pero se fue apagando y sufrió mucho. De hecho, Estudiantes de Río Cuarto abrió el marcador a los 11 minutos con un gol de Tomás González pero luego el VAR anuló el tanto por un offside interpretativo del propio goleador.
Y, minutos después, Nazareno Arasa cobró penal para River que Gonzalo Montiel cambió por gol después de ser llamado por el VAR y observar un pisotón de Facundo Cobos a Sebastián Driussi dentro del área. Fue acción leve, que podría ser considerada propia del juego, pero el pisotón existió y el árbitro consideró que había que cobrar penal.
Estudiantes fue con todo en busca del empate y de contraataque River amplió el marcador en tiempo de descuento: pase largo de Juan Fernando Quintero y definición certera de Maximiliano Salas para liquidar la historia. Fue 2-0 en Córdoba para el equipo de Coudet que, esta vez sin jugar bien, volvió a conseguir sumar de a tres.
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