¿Cuántos días de recuperación deben tener Ander Herrera y Exequiel Zeballos?

exequiel y ander

Por su parte Ander Herrera se realizó unos estudios médicos y presentó una lesión muscular de grado 1 en el recto anterior, según esos estudios no podrá formar parte del plantel por alrededor dos semanas.

Los lesionados empiezan a ser un problema para el técnico Claudio Úbeda ya que en la enfermería se encuentran:

Carlos Palacios: Boca informó el 13 de enero que el chileno arrastraba una sinovitis de rodilla derecha (lo tendría a maltraer desde el año pasado). A priori, el cuerpo técnico volverá a tenerlo en cuenta a partir de la semana que viene cuando reciba a Platense.

Carlos-Palacios-29325-860x516.webp El chileno Carlos Palacios no cumplió con el horario para reincorporarse a los entrenamientos y Gago lo sacó de la lista de concentrados.

Milton Giménez: Su pubalgia le impidió estar a disposición del cuerpo técnico en lo que va del año. Hace un mes, el Cabo comenzó un tratamiento con infilitraciones. Desde el club todavía no dieron precisiones de cuándo podría volver a jugar.

Alan Velasco: El 26 de enero, Boca informó que sufrió una distensión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. Esto le demandará un mes de recuperación, por lo que se perdería los choques contra Vélez, Platense, Racing, Gimnasia de Chivilcoy (Copa Argentina), Lanús y Gimnasia de Mendoza. Volvería el 8 de marzo ante Central Córdoba.

Lucas Janson: Boca informó el 28 de enero que sufrió una lesión grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo. El ex Tigre, que ya se perdió los duelos ante Estudiantes y Newell’s, recién reaparecería en marzo, al igual que Velasco.

Rodrigo Battaglia: El mediocampista fue intervenido quirúrgicamente con éxito por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho. En el mejor de los casos, volverá a las canchas de cara al Torneo Clausura y los hipotéticos octavos de final de Copa Libertadores, recién en agosto o septiembre .