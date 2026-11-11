Pedro Troglio: el cruce de Copa Argentina con Boca y la promesa al plantel de Banfield

El entrenador del Taladro reconoció al Xeneize como favorito, aunque confía en las armas de su equipo y prometió sortear un auto si este sábado en Mendoza logran avanzar a la final del certamen federal.
Pedro Troglio palpitó la semifinal de la Copa Argentina entre Banfield y Boca, que se disputará este sábado en Mendoza, y reconoció que el Xeneize llega como favorito. Sin embargo, el entrenador del Taladro dejó en claro que su equipo tiene argumentos para dar el golpe y se ilusiona con avanzar a la final. Además, sorprendió al revelar una promesa para sus jugadores: si consiguen eliminar al conjunto de Arruabarrena, intentará conseguir un auto para sortear entre los integrantes del plantel.
En diálogo con TyC Sports, el técnico consideró que "es una falta de respeto" que algunos subestimen a Banfield, aunque reconoció que entiende el favoritismo de Boca. "No nos duele. Es normal que digan que Boca va a ganar o ya lo pongan a Boca en una instancia final. Ya me pasó en 2018 de tener en el camino en octavos a Boca y en semis a River. Eran los dos finalistas de la Libertadores en Madrid y los eliminamos a los dos. Llegamos a la final", recordó en referencia a su experiencia al frente de Gimnasia.
Además, el técnico también valoró las señales de respeto que recibió desde el rival y destacó las posibilidades de su equipo. "Tenemos nuestras armas, un equipo joven. Me quedo tranquilo cuando escucho a Arruabarrena, Riquelme o los jugadores de Boca. Cuando ellos te respetan, es lo mejor", expresó. Y agregó: "Vamos con una expectativa enorme. Tenemos muchos chicos jóvenes que están por primera vez en una semifinal. No van a faltar las ganas, la dedicación, el sueño".
Asimismo, el entrenador también marcó las diferencias entre esta instancia y el escenario que atravesó Banfield durante buena parte de la temporada, cuando estuvo pendiente de la pelea por la permanencia. "Eso provoca que todos los partidos se jueguen con mucha tensión. Lo del sábado es agua mineral. Es hermoso, vas a jugar una semifinal de Copa Argentina. Estás a dos partidos de ser campeón de una Copa", sostuvo. Además, remarcó que la reciente consagración de Boca en la tabla anual no modifica la preparación del Taladro: "Es una historia distinta. No importa de qué manera vienen. Lo que importa es lo que hagamos nosotros".
Por último, Troglio se permitió bromear con una recompensa especial para sus dirigidos si consiguen la clasificación. El técnico prometió sortear un auto, siempre y cuando pueda conseguir un canje, entre los integrantes del plantel. "Cualquier cosa. No sé qué... Si conseguimos un canje en zona sur... Alguien que nos quiera dar una mano...", comentó entre risas. La ilusión, de todos modos, va mucho más allá de esa promesa: "Si llegamos a salir campeones, sería un sueño para el club, para nosotros, para toda la gente. Dios quiera que pase", sentenció.
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