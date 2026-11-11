Pedro Troglio: el cruce de Copa Argentina con Boca y la promesa al plantel de Banfield

Asimismo, el entrenador también marcó las diferencias entre esta instancia y el escenario que atravesó Banfield durante buena parte de la temporada, cuando estuvo pendiente de la pelea por la permanencia. "Eso provoca que todos los partidos se jueguen con mucha tensión. Lo del sábado es agua mineral. Es hermoso, vas a jugar una semifinal de Copa Argentina. Estás a dos partidos de ser campeón de una Copa", sostuvo. Además, remarcó que la reciente consagración de Boca en la tabla anual no modifica la preparación del Taladro: "Es una historia distinta. No importa de qué manera vienen. Lo que importa es lo que hagamos nosotros".