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Oficial: salieron los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

La AFA dio a conocer la programación de la primera instancia del playoffs del certamen local, que se llevará a cabo entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre.

La Asociación del Fútbol Argentino informó la programación de los octavos de final del Torneo Clausura, la primera instancia del playoffs que se llevará a cabo entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre. Pese al pedido de adelantar el compromiso, River enfrentará a Lanús el domingo 22, desde las 19 horas, en el Monumental. Por su parte, Boca chocará con Independiente Rivadavia el miércoles 25, a partir de las 21 horas, en La Bombonera, unos días después de disputar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, que será el sábado 21 de noviembre en Barranquilla.

La programación de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Viernes 20 de noviembre

20 horas: Vélez-Belgrano (TV: TNT Sports)

Sábado 21 de noviembre

15 horas: Defensa y Justicia-Barracas Central (ESPN Premium)

17 horas: Argentinos Juniors-Independiente (TNT Sports)

Domingo 22 de noviembre

16 horas: Rosario Central-Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium)

19 horas: River-Lanús (TNT Sports)

22 horas: Instituto-Huracán (ESPN Premium)

Lunes 23 de noviembre

17 horas: Gimnasia de La Plata-Newell's (TNT Sports)

Miércoles 25 de noviembre

21 horas: Boca-Independiente Rivadavia (ESPN Premium)

Cuándo se jugarán las otras instancias del Torneo Clausura

Después, los cuartos de final se jugarán el fin de semana del 29 de noviembre, las semifinales se desarrollarán entre el 5 y 6 de diciembre y la gran final está prevista para el sábado 12 de diciembre, en el estadio Diego Maradona de La Plata. En todas las instancias, si hay empate en los 90 minutos, se juega tiempo suplementario (dos tiempos de 15’) y, de persistir la igualdad, definición por penales, según el reglamento vigente para la temporada 2026.

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