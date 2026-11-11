Oficial: salieron los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

La AFA dio a conocer la programación de la primera instancia del playoffs del certamen local, que se llevará a cabo entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre.

La Asociación del Fútbol Argentino informó la programación de los octavos de final del Torneo Clausura, la primera instancia del playoffs que se llevará a cabo entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre. Pese al pedido de adelantar el compromiso, River enfrentará a Lanús el domingo 22, desde las 19 horas, en el Monumental. Por su parte, Boca chocará con Independiente Rivadavia el miércoles 25, a partir de las 21 horas, en La Bombonera, unos días después de disputar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, que será el sábado 21 de noviembre en Barranquilla.